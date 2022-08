Taylor Swift se impone en los MTV VMAs

En la ceremonia televisada de los premios VMAs entregados por MTV, una de las protagonistas fue Taylor Swift, quien ganó el premio al Mejor Video del Año por la canción ‘All Too Well’ (la versión de 10 minutos) y también el sencillo fue elegido en las categorías Mejor Video en Formato Largo y Mejor Dirección. Pero la gala tuvo tres grandes ausencias, estrellas de la música actual como Harry Styles, Billie Eilish y la reciente ganadora de tres Grammys Olivia Rodrigo.

“Estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido, y estoy segura con cada segundo de este momento de que no hubiese sido posible hacerlo si no fuese por ustedes, los fans. Porque no hubiese sido capaz de regrabar mi álbum si no fuese por ustedes. Me animaron a hacerlo”, dijo Swift antes de anunciar su nuevo disco y agradeció el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras y el apoyo que obtuvo en los premios, ya que los ganadores se eligen por votación popular. “Y la verdad es que le he estado dando vueltas, y dado que fueron tan generosos de darnos esto, pensé que sería un momento divertido para anunciar que mi nuevo álbum llega el 21 de octubre”.

El disco llamado Midnights contará con “las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida”, ha adelantado la artista en sus redes sociales. “Los pisos que caminamos y los demonios que enfrentamos. Para todos los que dimos vueltas y vueltas y decidimos mantener las linternas encendidas para seguir buscando, con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj marque las 12... nos encontremos”.

PUEDES VER: Taylor Swift contaminó con 8 millones de toneladas de carbono al usar su jet privado en 2022

Otra de las protagonistas fue la rapera Nicki Minaj, quien recibió el premio honorífico Michael Jackson Video Vanguard, además de la estatuilla por el Mejor Video de Hip Hop por el tema ‘Do We Have a Problem?’

El inglés fue una de las grandes ausencias y el puertorriqueño fue aplaudido.

Por su lado, Harry Styles, quien se encuentra en una gira mundial que lo trae también a Perú, se quedó con el galardón más importante de la edición. El británico logró el premio a Mejor Álbum del Año por Harry’s House, y sumó el premio de Mejor Videoclip Pop y Mejor Cinematografía por su canción ‘As It Was’.

La californiana Billie Eilish ganó un VMAs a la Canción del Año por el tema ‘Happier than Ever’. En tanto, la Mejor Canción Rock del Año fue ‘Black Summer’, de Red Hot Chili Peppers.

PUEDES VER: Johnny Depp hace sorpresiva aparición en los MTV Video Music Awards 2022

El primer cantante de habla no inglesa en ganar los VMAs

A pesar de sus críticos, el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia el domingo al convertirse en el primer artista que no canta en inglés en obtener el galardón al Mejor Artista del Año.

“De corazón, no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar en el Yankee Stadium recibiendo este premio”, señaló, ya que no pudo recoger el premio en vivo porque estaba ofreciendo un concierto. “Siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez, de Puerto Rico para el mundo entero”.

Al igual que los ritmos latinos, el k-pop también brilló con el premio a la cantante de Blackpink Lisa.