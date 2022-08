Karla Tarazona: Rafael Fernández cree que fue un error la relación pública que mantuvieron

A raíz de su ruptura, Karla Tarazona y Rafael Fernández realizaron varias declaraciones relacionadas con su matrimonio ante los medios de comunicación. “Amor y fuego” pudo conversar con el empresario, quien tuvo una fuerte opinión sobre su romance con la conductora, vínculo que terminó recientemente.

Como se sabe, ambos personajes anunciaron su separación en redes sociales y aclararon que no darán explicaciones en público en torno al tema. Sin embargo, a raíz de las críticas acerca de su aparición frente a cámaras, el ‘Rey de los huevos’ se pronunció.

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre Karla Tarazona?

Este martes 30 de agosto, “Amor y fuego” difundió una conversación telefónica que la producción tuvo con el empresario. En esta llamada, Rafael Fernández explicó que se arrepiente de haber ventilado temas personales junto a Karla Tarazona en la prensa.

“Si me dijeran qué puedes cambiar, sería no aparecer en ningún lado. Es que hemos compartido mucho la relación con el resto. Yo creo que eso ha sido un error y esto se debió haber mantenido muy cerrado. Eso me lo dijeron una vez y yo no hice caso”, explicó Fernández.

Ante esta declaración, la reportera le refutó mencionando que él tampoco puso “resistencia” y él respondió: “No, porque yo nunca le digo que no a Karla. Esa es una de las cosas que yo tenía. Karla, cuando me pedía algo, yo siempre le decía sí”.

Karla Tarazona y Rafael Fernández estaban a punto de cumplir dos años de matrimonio. Foto: Composición de Gerson Cardoso/GLR/Instagram/Rafael Fernández/Karla Tarazona

¿Rafael Fernández le fue infiel a Karla Tarazona?

Durante esta conversación, la periodista también le consultó al ‘Rey de los huevos’ si le fue infiel a la conductora de Panamericana. Al respecto, el aún esposo de Tarazona respondió: “No. Imposible. El amor se viene desgastando, esa es mi palabra. El dejar de amar de un día para otro es imposible. Obviamente, uno tiene un amor ahí porque es una persona que ha marcado mi vida”.