Isabel Acevedo en desacuerdo con Rafael por entrevista sobre Karla: “Estuvo mal que hablara”

La ruptura de Karla Tarazona y Rafael Fernández trajo consigo muchas críticas sobre el actuar que tuvo la pareja frente a cámaras. Una de las figuras que salió al frente a opinar sobre este matrimonio fue Isabel Acevedo, quien desaprobó la entrevista del ‘Huevero’ con Magaly Medina.

Como se sabe, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su separación vía redes sociales y, posterior a eso, el empresario mantuvo una conversación con la ‘Urraca’ para aclarar algunas cuestiones. Hace varios meses, la conductora de “D’ Mañana” e Isabel Acevedo quedaron en buenos términos, e incluso se perdonaron en vivo; por ello, la ‘Chabelita’ tuvo palabras de solidaridad hacia la profesional.

¿Qué dijo Isabel Acevedo?

Este martes 30 de agosto, la bailarina se presentó en “Amor y fuego” para dar a conocer su opinión frente al rompimiento de Karla Tarazona y el ‘Huevero’. Isabel Acevedo salió en defensa de la conductora afirmando que “a cualquiera le puede pasar”.

“A mí me da pena. Es una lástima. Yo no me burlaría jamás de ese tema. Las mujeres hoy en día tenemos que ser más fuertes y apoyarnos entre todas. Tiene que enfocarse en sus hijos, demostrando la fortaleza que ella tiene”, expresó la joven, y agregó: “Yo no tengo mala onda, ni con ella ni con nadie”.

Isabel Acevedo opinó sobre Rafael Fernández y Karla Tarazona. Foto: composición LR/ @latarazona/Instagram/ @isabelacevedo/Instagram

Isabel Acevedo también se refirió a Rafael Fernández

Finalmente, ella se refirió al actuar del ‘Rey de los huevos’ frente a cámaras: “Yo pensé que ya eran estables. Yo pienso que él estuvo mal al salir a hablar en el programa. Yo pienso que es un diálogo entre pareja que los dos deben de conversar”.