Alex Hoyer respalda a Danna Paola tras críticas sobre su físico: “Importa su salud y ella está bien”

El cambio físico de Danna Paola trajo consigo una ola de críticas en redes sociales; por ello, Alex Hoyer salió al frente para defenderla de los ataques que sufre la recordada actriz de “Élite”. Durante los Kids Choice Awards 2022, el cantante tuvo emotivas palabras hacia su pareja.

Como se sabe, la contextura de Danna Paola ha sido duramente criticada los últimos meses, e incluso ha causado preocupación entre los fanáticos de la artista mexicana. Debido a esto, Alex Hoyer se vio en la necesidad de aclarar que la joven se encuentra bien de salud.

¿Qué dijo Alex Hoyer sobre Danna Paola?

El artista no dudó en respaldar a su pareja de los comentarios negativos a nivel internacional: “Siempre se lo digo, mientras ella se sienta bien, ella esté bien, ella esté feliz, eso es lo más importante, no importa lo que se diga, a mí lo que más me importa es su salud y ella está perfectamente bien y disfrutando todo lo que está sucediendo”.

Finalmente, también dio detalles de cómo llevan su relación: “Comunicándonos siempre, estamos siempre en la misma página y creo que siempre nos ha ayudado mucho en este proceso. Es muy cierto, nos apoyamos muchísimo, obviamente en el lado personal, ambos buscamos ese apoyo, y ese respaldo que tenemos es muy lindo y yo lo valoro muchísimo porque ella me ha ayudado a salir de muchas situaciones que no eran buenas en mi vida, y deshacerme de personas y más y viceversa”.

Danna Paola y Alex Hoyer comenzaron a salir desde finales del 2021, confirmaron su relación en 2022. Foto: Danna Paola/ Alex Hoyer/Instagram

Alex Hoyer espera casarse con Danna Paola

El cantante declaró para el medio “Venga la alegría” y expresó sus ganas por contraer matrimonio con la actriz: “Esperamos los dos que sí, que haya boda. No sabemos cuándo, pero esperamos que sí. Hemos soñado, platicado y hablado de absolutamente todo”.

Asimismo, contó que sí le gustaría tener hijos: “También coincidimos de ese lado, ambos amamos a los niños. Ella ama a su sobrino, yo amo a todos mis sobrinos, y nos encanta la idea, pero, por hoy, sí obviamente enfocados en desarrollar todos nuestros sueños. Tenemos muchas metas que queremos lograr, tanto juntos como separados”.