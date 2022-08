Rodrigo ‘Gato’ Cuba: Ale Venturo tendría 5 meses de embarazo y “Amor y fuego” muestra pruebas

El presunto embarazo de Ale Venturo sigue dando de qué hablar en los medios de comunicación. Esto ocurre luego de que Rodrigo Cuba anotara un gol e hiciera una polémica señal. “Amor y fuego” logró captarlos e interpretó el comportamiento de ambos, lo que aumentó los rumores sobre la llegada de otro bebé a la familia.

Como se sabe, Rodrigo Cuba y Ale Venturo llevan varios meses de relación. El romance surgió luego de la separación del deportista con Melissa Paredes. Además, la pareja se mantuvo unida en los momentos más álgidos, en especial cuando la ola de críticas hacia el comportamiento del ‘Gato’ empezó a incrementarse en redes sociales.

Ale Venturo estaría esperando un bebé del ‘Gato’

Este lunes 29 de agosto, las cámaras de “Amor y fuego” mostraron algunas imágenes en las que Ale Venturo aparece con un gran abrigo negro. En esta nota, el programa hizo hincapié en el tamaño del abdomen de la empresaria.

“Ya vieron, se levanta el polerón y ahí nuevamente esa pancita extraña. ¿Por qué no decirlo Ale? Si eso en cualquier momento va a explotar y no hay polerón que lo tape (...) Si bien vemos que agarra el trago, no vemos que lo bebe”, se escucha decir a la voz en off.

La polémica señal de Rodrigo Cuba

Quien inició los rumores sobre el embarazo de Ale Venturo —hace varios meses— fue Magaly Medina. Asimismo, la popular ‘Urraca’ tuvo comentarios sobre una señal que Rodrigo Cuba hizo tras anotar un gol para el Sport Boys: “Miren ese gesto con el que celebró sus goles (gesto del chupón) Ese es un gesto con el que los peloteros generalmente dedican su gol a un nuevo bebé que está por nacer, a un bebé que ya nació”.