Jamila Dahabreh niega beso con Mario Bazán pese a imágenes: “Estábamos hablando”

Jamila Dahabreh fue captada junto a Mario Bazán en medio de una actitud cariñosa tras salir de la fiesta de Peter Fajardo. “Amor y fuego” se comunicó con ella para conocer su versión sobre el tema y los conductores se sorprendieron al escuchar la versión de la modelo.

Como se sabe, Jamila Dahabreh comunicó el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra hace pocas semanas, en el programa de Magaly Medina, y expresó lo enamorada que estaba de él. Ante ello, Gigi Mitre y Rodrigo González cuestionaron a la modelo por las recientes imágenes con su acompañante.

¿Qué dijo Jamila Dahabreh frente a las imágenes con Mario Bazán?

Este lunes 29 de agosto, “Amor y fuego” se comunicó con la influencer para saber qué pasó en realidad con Mario Bazán. Asimismo, Rodrigo González y Gigi Mitre resaltaron que el empresario está a punto de ser padre.

“Hay una confusión. Mario no entró nunca a mi departamento, sí se me ha acercado, pero no hay beso ahí. Yo no tengo nada que ver con él. Es mi amigo y fuimos en grupo a comer”, dijo Jamila al ver el video en el programa.

‘Peluchín’ no dudó en insistir con la pregunta y le indicó el momento en el que las cámaras los enfocaron juntos. “Me está hablando, parece, pero no me está besando”, respondió la modelo.

Rodrigo González cuestiona el romance de Jamila y Álvaro

Luego de que Jamila Dahabreh afirmara que tuvo un romance con Álvaro Paz de la Barra, el popular ‘Peluchín’ no se conformó con sus declaraciones y cuestionó la confianza que tuvo la modelo en el amor del alcalde de La Molina.

“Ella sabía que (Álvaro) tenía una relación tirante con Sofía Franco (y) que públicamente se mostraban como una familia feliz. Por último, tú puedes querer estar al lado de una persona que te acaba de conocer, pero cariño no tendría por qué tenerte”, afirmó.