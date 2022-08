Angelina Jolie: “En la naturaleza me siento en paz. Salvaje y humana”

Actriz, productora y activista, Angelina Jolie también es madrina de ‘Mujeres por las abejas’, un programa de emprendimiento apícola a gran escala y “un proyecto que promueve el desarrollo femenino y la biodiversidad”, señala la revista Mujer hoy.

La talentosa artista y embajadora de la ONU dio una entrevista por Zoom desde los Ángeles. “Para reducir su huella de carbono, solo hace viajes estratégicos, como su visita a Ucrania, en mayo, como embajadora de Acnur, el Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados”, explica la revista. “He sido testigo de la resiliencia y la fuerza inimaginable de esas personas, que no solo sobreviven a la guerra sino que defienden a quienes los rodean”, responde la ganadora del Óscar.

Por estos días, la actriz había pedido al FBI reabrir el caso de agresión porque no se presentaron cargos contra Brad Pitt, quien fue señalado por agredir a su hijo en un vuelo privado de la familia en 2016. El hecho fue detonante para su divorcio.

Familia. Con Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara y Maddox.

— ¿Qué significa para usted la palabra sororidad?

— Mujeres que se apoyan mutuamente, que se respetan y se animan. Mujeres que se ayudan unas a otras. Unidas somos más fuertes.

— Camboya es como su segunda patria. ¿Cómo es allí la situación de las mujeres actualmente?

— Llevo unos 20 años trabajando en Camboya, donde nuestra fundación proporciona acceso a la sanidad y la educación a unas 20.000 personas. Además, estamos abanderando la lucha contra la deforestación. Y hablo en plural porque, si bien el proyecto lo impulsé yo, se desarrolla a nivel local. Son los camboyanos quienes se encargan de sacarlo adelante; mujeres jóvenes y mayores trabajan mano a mano con los hombres. Es necesario no solo ayudar a las mujeres, sino también fortalecer los lazos que las unen a los hombres. Para colaborar mejor, debemos permanecer unidos.

— ¿Cree que es necesario educar a los niños de una forma diferente para que las mujeres alcancen la igualdad?

— Soy una gran defensora de la expresión ‘todos juntos’. Educar a los niños sobre temas de igualdad es más necesario en aquellos países o culturas donde hay deficiencias en ese aspecto. Parece mentira que, en ciertas partes del mundo, las mujeres sigan siendo cruelmente privadas de la educación y de sus libertades. Yo, por ejemplo, tengo tres niños y tres niñas, y cada día descubro nuevas facetas en cada uno de ellos. Mi intención es que todos encuentren su lugar en el mundo, sea cual sea su sexo, y que crezcan sin coartar la libertad de los demás.

— Además de su compromiso político, usted mantiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. ¿Qué es lo que le aporta?

— En la naturaleza me siento en paz. Estar rodeada de ella hace que me sienta salvaje, pero también muy humana. Como he podido comprobar a menudo, la falta de conexión con la naturaleza hace que nos sintamos perdidos.