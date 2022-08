Rombai sueña con grabar tema junto al Grupo 5: “Caen muy bien los muchachos”

Uno de los mayores exponentes de la cumbia urbana en Latinoamérica es Rombai, la agrupación que ha logrado encantar a varios países con sus canciones movidas y pegajosas. El líder Fernando Vázquez mantuvo una entrevista con La República y dio a conocer detalles sobre el “Tour Resiliencia”.

Como se sabe, Fernando Vázquez sufrió un lamentable accidente automovilístico en Miami, en el que él y sus acompañantes salieron gravemente heridos. Al ser ingresado de emergencias, le realizaron una prueba covid en la que dio positivo, agravando más su situación. Sin embargo, tiempo después, pudo recuperarse y volver a componer canciones para todos sus fanáticos.

—Tras el accidente en Miami, ¿has sentido algún cambio en tu vida?

—Fue un momento importante en mi vida en el que tuve que luchar mucho, física y mentalmente, para enfocarme y no volverme loco con una situación complicada. Me hizo madurar y aprender muchas cosas. Ese tipo de situaciones te termina haciendo más fuerte para volver a salir con todo a las giras y hacer más proyectos que están por venir.

Fer Vázquez tuvo una rápida mejoría tras el accidente en Miami. Foto: captura de Instagram/@rombai

—¿Esta experiencia ha sido reflejada en tus proyectos musicales?

—Sí. Hay canciones que no tienen la letra que narre la situación, pero sí la energía y la vibra. No en palabras, pero sí en sensación.

—¿Pensaste en dejar la música?

—Al principio tenía miedo de no volver a caminar, eso demandaría a no subir a un escenario como lo hacía antes. Tuve miedos, pero siempre confié en Dios y en que iba a estar todo bien. No pensaba en resultados negativos e intenté siempre proyectar que saliera todo bien.

Rombai desató la euforia de sus fans cuando sacó la bandera peruana y agradeció el cariño del público. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR

—¿Qué valoras más en estos momentos?

—Las relaciones. La relación con uno mismo, cómo yo soy conmigo, cómo me hablo yo mismo. Las relaciones con mis amigos, con la gente. Eso es el plano feliz. Es una cosa simple de dar y recibir con el círculo, pero antes no me daba cuenta de que el bienestar de uno está en eso.

Fer Vázquez valora más las relaciones personales. Foto: @rombai/Instagram

—¿Le darías algún mensaje a quienes te ven como un referente?

—Salir adelante a pesar de los problemas que puedan tener cada uno. No enfocarse en cosas negativas, no ponerse en situación de víctima, sino pensar en que por algo pasan las cosas y tratar de salir adelante. Enfocarse en las mil posibilidades que te da el mundo para poder seguir.

—¿Qué buscas trasmitir con el “Tour Resiliencia”?

—Es un concepto que resalta el salir de una lucha, de un gran desafío, de manera exitosa. Yo creo que refleja el accidente que tuve el año pasado, pero también sobre todos con la pandemia que vivimos o de manera personal, cada uno lucha sus batallas y el mensaje va ahí. Todos tenemos grandes batallas y debemos salir adelante con positivismo, sin caer en la culpa y cosas negativas.

—¿Qué esperas del concierto en Cusco?

—Para mí es una alegría. Hace mucho tiempo que no voy a Cusco, es una ciudad que me encanta y tiene una mística muy linda. Vamos a dar lo mejor de nosotros para trasmitir el concepto del show. Yo creo que va a conectar muy bien con la gente. Será una gran fiesta y quiero conectar con el público.

Rombai se presentará en el evento Apufest, en Cusco. Foto: Teleticket

—¿Pensaste hacer colaboraciones con artistas peruanos?

—Lo he pensado varias veces. Habíamos empezado a hablar con Grupo 5 en algún momento para hacer una cumbia, ya que Grupo 5 es una agrupación que gusta mucho y representa bastante a la música peruana. Hemos hablado, no lo hemos empezado a trabajar, pero me caen muy bien los muchachos.