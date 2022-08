Renata Flores: ¿por qué, a su corta edad, es una de las mujeres más poderosas del Perú, según Forbes?

Renata Flores forma parte de la lista de las 50 mujeres más poderosas e influyentes del Perú que publicó la revista Forbes Perú el último 24 de agosto. La cantante, de tan solo 21 años, destaca por ser la fémina más joven de dicho listado, en el que aparecen reconocidas personalidades, como la empresaria Ana María Brescia. En ese sentido, te contamos los motivos por los que la destacada intérprete ayacuchana integró, pese a su corta edad, la selección del prestigioso medio.

La joven nacida en Ayacucho destaca por su propuesta artística, ya que combina la música andina con ritmos urbanos. Incluso, The New York Times la catalogó en 2020 como ‘la reina del rap en quechua’.

¿Por qué Renata Flores fue considerada, a su corta edad, una de las mujeres más poderosas del Perú, según Forbes?

La revista Forbes Perú señaló que los criterios para seleccionar a las féminas que integran la lista de las mujeres más poderosas del Perú fueron principalmente cuatro: los recursos que administran, el impacto que han tenido en la población, el poder dinámico (huella creativa y audiencia) y el poder blando, que representa aquello que estas personalidades hacen con su influencia.

Así, el medio estadounidense destacó que Renata Flores trabaja de forma permanente en impulsar el pop en quechua en el país y en todo el mundo. La publicación también celebró que la rapera peruana haya estrenado su primer disco este 2022, en honor y reconocimiento a las féminas que tuvieron un impacto en la historia de la nación. Forbes también destacó que la artista ayacuchana haya formado parte de la lista de las 100 mujeres latinas de la revista Hola USA.

Renata Flores tiene actualmente 21 años. Foto: @renatafloresrivera/Instagram

¿Cómo se hizo conocida Renata Flores?

Cuando tenía 14 años, Renata Flores llamó la atención de miles de usuarios al cantar en un video de YouTube “The way you make me feel” de Michael Jackson en quechua. Fue así que se hizo conocida no solo en el Perú, sino también en otros países de América Latina.

Ahora ella tiene 21 años y es una de las principales impulsoras de la música andina del Perú. Ha conseguido combinar los ritmos andinos con una gran variedad de melodías y géneros, tales como el rap o el pop. Además, interpreta sus canciones en quechua.

¿Cuáles son los mensajes que busca transmitir Renata Flores con su música?

Desde muy pequeña, Renata Flores se sintió atraída por la música. Esto la motivó a participar en pequeños concursos en su natal Ayacucho. También tuvo la oportunidad de formar parte de la competencia “La voz kids” cuando tenía 13 años. Fue a partir de estas experiencias que decidió, animada por su madre, a cantar en quechua.

Es así que decidió comenzar a interpretar temas en esta lengua. Según reveló en julio de 2021 en un diálogo con este medio, su propuesta nació para mostrar que el quechua sigue vigente y “hay muchas personas que lo hablan”. Además, ella ha sido testigo de la discriminación y el rechazo que reciben las personas quechuahablantes, por lo que decidió salir adelante con su proyecto musical para combatir esta situación.