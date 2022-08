Johnny Depp hace sorpresiva aparición en los MTV Video Music Awards 2022

La noche de los MTV Video Music Awards tuvo más de una sorpresa y se confirmó lo que se dijo entre semana. Johnny Depp hizo su reaparición pública en uno de los eventos musicales más reconocidos internacionalmente.

El actor usó la tecnología para asistir a la gala de esta noche y se pudo apreciar su rostro junto al cuerpo de un astronauta —réplica del trofeo Moonman del MTV VMAs— ubicado en el techo. El objetivo era dar un mensaje.

“Solo quiero que sepan que estoy disponible para cumpleaños, bat mitzvahs, bodas, velatorios... cualquier cosa que necesitéis”, y añadió: “¿Sabes qué? Necesitaba el trabajo”, dijo el protagonista de “Piratas del Caribe”.

Tras esto, Depp recibió risas y aplausos por parte del público, pero también hubo un sector que criticó su aparición de esta noche.

“Sinceramente, que se jod** los VMA por incluir a Johnny Depp. Toda la multitud de compañeros de la industria de Amber están animando a su maltratador. Me da asco. La industria no ha cambiado en absoluto. No me sorprende, pero sí me decepciona”, escribió un espectador de los MTV VMAs.

Como se recuerda, el juicio de Depp y su expareja Amber Heard polarizó a los seguidores de ambos artistas, sobre todo, después de que un magistrado del condado de Fairfax (Virginia) determinara que la actriz difamó al actor en un artículo de opinión publicado por Washington Post en el que ella se consideraba “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

“Pero fue difamación cuando Amber dijo que las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso... ha sido literalmente declarado culpable de 12 cargos de abuso doméstico y está siendo celebrado por las personas más poderosas de la industria del entretenimiento para que todo el mundo lo vea. Tuve el raro punto de vista de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”, arguyó otro seguidor de la gala de los MTV VMAs.