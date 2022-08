René Farrait: “Sigo trabajando en el documental de Menudo”

“Soy una persona muy sentimental y me encantó cuando me presentaron el formato y la idea de ser parte del programa. Me llegó al corazón, se me hizo muy especial”, responde el cantante puertorriqueño René Farrait cuando se le pregunta qué fue lo que lo convenció para venir a Lima y unirse al grupo de coach en ‘La voz senior’.

“Ha sido una experiencia bella, sobre todo, porque se les está dando la oportunidad a personas que ya no tenemos —y me incluyo— mucho tiempo (risas). De eso se trata la vida, de ayudar a los demás”, dice.

El recordado exintegrante de Menudo confiesa que cuando llegó a nuestro país, hace solo unos días, se sentía un poco extraño, pero que sus compañeros del programa se encargaron de hacerlo sentir como en casa. “Yo estaba muy nervioso los primeros días, no conocía a nadie, apenas hablaba, pero Dani, Eva y Raúl se portaron espectacularmente conmigo, son tan cariñosos, la pasamos tan bien… pienso que tenemos una química muy bonita entre los cuatro”.

Sobre su labor como juez reconoce que le resulta complicado tener que decidir, quiénes se quedan y quiénes se van. “Es muy muy difícil, porque son adultos mayores, los vas conociendo, formas un equipo con ellos, conoces la historia de vida de cada uno y te envuelves sentimentalmente con ellos”.

“El daño está hecho”

A sus 54 años, René es un hombre soltero. Separado desde hace varios años, vive solo en su casa de Miami. “Mis hijas ya están grandes”, cuenta.

“Antes de llegar al Perú, estaba planificando lo que va a ser mi gira como solista, preparando los arreglos, escogiendo las canciones, montando el show, así que espero iniciar mis conciertos acá en Perú”.

Desde su salida del grupo Menudo en 1982, mucha agua ha corrido bajo el río en la vida de René. De 1983 a 1986 hizo dos discos como solista; en 1987 se unió junto con otros exintegrantes de Menudo a Proyecto M, con quienes grabó cuatro discos, y en 1998 junto con Johny, Miguel, Charly, Ricky y Ray, la formación más emblemática del grupo, iniciaron la famosa gira ‘El Reencuentro’, que recorrió varios países de Latinoamérica.

Menudo marcó su vida para bien y para mal. En 2014 se unió a las acusaciones de abuso sexual contra el exmánager del grupo Edgardo Díaz, iniciadas por otro exintegrante, Ray Roselló. En octubre del 2020, despotricó contra el documental de Amazon Súbete a mi moto, sobre la vida de Menudo, según la versión del cuestionado Edgardo Díaz. Tanto así que anunció la realización de su propio documental. “Realmente me dan ganas de vomitar… Esto es una comedia muy lejos de la realidad. Ya viene la verdadera historia. Y no justamente es más lo bueno que lo malo. Cínico, enfermo, abusador, hijo de pu...”, escribió entonces en sus redes.

Según el propio René, cuando llegó a Perú, sus compañeros de La voz senior se encargaron de hacerlo sentir como en casa. Foto: difusión

–¿Sigue adelante el proyecto de tu documental?

–Es bastante complicado porque es un tema delicado que se tiene que tratar con pinzas y legalmente hay que prepararse. No es sentarse ahí y empezar a hablar como un loco, no puedo hacer eso. Tengo que cuidarme bien y, por eso, se está haciendo con mucha calma. No lo he descartado, es uno de mis proyectos más importantes.

–Supongo que lo conversarás con tus excompañeros de Menudo.

–No necesariamente porque el documental habla desde que yo era niño hasta el sol de hoy. Obviamente, incluye a Menudo, pero el documental no es exclusivamente de eso, es de mi vida.

–En todo caso, este tema tan delicado del abuso que denunciaste ¿cómo lo manejas? ¿Lo has superado?

–Yo no vivo con eso en la mente todos los días, obviamente, pero el daño ya está hecho.