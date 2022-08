A tres semanas de la muerte de Diego Bertie, el último 5 de agosto, muchos se preguntan qué pasará con las canciones que grabó, con el disco que estuvo a punto de lanzar y con las películas que interpretó junto a sus colegas y amigos. En esta nota, te contamos qué pasará con uno de los proyectos que dejó a medias.

Días antes del fatídico accidente, el actor peruano grabó —junto a la actriz Katia Condos— varias escenas de la película “Soltera, casada, viuda, divorciada”, la nueva comedia nacional escrita y dirigida por Ani Alva Helfer; y que pudo terminar de ser grabada el pasado lunes 15 de agosto.

Diego Bertie grabó escenas para una película —junto a Katia Condos— antes de su muerte. Foto: composición LR/Katia Condos/Instagram

Muchos no sabían si Diego Bertie terminó o no de grabar sus escenas. Hace unos días, en el programa “Amor y fuego”, Rossana Fernández Maldonado tocó el tema. Según la actriz, el actor que partió a los 54 años no concluyó el proyecto y la directora estaba viendo cómo solucionar el guion para que no se note el vacío en la cinta que será estrenada en abril del próximo año.

“Diego había grabado las escenas de inicio y final de su personaje, y están viendo cómo solucionar la historia en la mitad para eliminar sus escenas. Tampoco van a poner a otro actor. No se van a volver a hacer (las grabaciones). Sí va a salir Diego en la película”, dijo la conductora de “Sorpréndete”.

Diego Bertie sí saldrá en la película

Sin embargo, Ani Alva Helfer negó que el actor haya dejado a medias el proyecto. “Diego sí terminó la historia. De hecho, lo más importante que él tenía que grabar sucedía en Pacasmayo y se hizo en esa primera semana de rodaje”, manifestó la cineasta en conversación con La República.

“No es que grabó el inicio y el final. Es un personaje importante en la película. De hecho, es la expareja del personaje de Katia Condos (la ‘divorciada’ en la película). Fue divertido grabar con ellos. Yo no conocía a Diego, lo conocí recién en el rodaje”, añadió la directora de la telenovela “Maricucha”, quien sí admitió que solo faltó grabar una escena, pero que al final pudo resolverlo sin inconvenientes.

Katia Condos es expareja de Diego Bertie en “Soltera, casada, viuda, divorciada”. Fotos: Cpmposición LR / Instagram / Katia Condos

Grabó con su expareja

“Soltera, casada, viuda, divorciada” es una cinta peruana protagonizada por Milene Vázquez, Patricia Portocarrero, Gianella Neyra y Katia Condos, quien además de ser la expareja de Diego Bertie en la película, también lo fue en la vida real.

En una entrevista con Verónica Linares, el artista que falleció al caer de un edificio habló de su papel en “Soltera, casada, viuda, divorciada”. “Somos una expareja que se reencuentra después de muchos años (...). Los une el hecho de que van a tener un nieto. Es como el encuentro de estos dos personajes que se separan de jóvenes, pero que se reencuentran para ser abuelos”, detalló Bertie.

En dicha conversación, Diego Bertie habló del corto romance, pero enfatizó en su amistad con Katia Condos. Incluso él asistió al matrimonio de la actriz con Federico Salazar. “Con Katia, hemos estudiado juntos, inclusive fuimos enamorados cuando éramos chibolos (jóvenes). La conozco desde el colegio”, narró el intérprete de “Qué difícil es amar”.