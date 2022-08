El retorno de Raúl Romero a la TV

Raúl Romero regresó a la pantalla chica como uno de los coach en el reality ‘La voz senior’, por la señal de Latina. “Está buenísimo. Es un gran formato, internacional, bien hecho, donde estoy con la chica Daniela (Darcourt), la chica Eva (Ayllón) y el chico René (Farrait)”, dice el recordado animador cuya última aparición fue en el espacio de conocimientos Patriotas, que emitió Plus TV.

Es inevitable preguntarle por el anunciado y fugaz retorno de ‘Esto es habacilar’, reality que condujo con gran éxito en los 90 y que se reestrenó en enero pasado por América Televisión. “Yo ya no sabía cómo decirles a los fans que yo no estaría, no me creían. No tenía palabras, no tenía idiomas. Creo que había mucha ilusión, y yo lo entiendo, y de alguna manera se generó esa expectativa y la verdad que hasta el día que salió el programa mucha gente pensaba que yo saldría”, recuerda.

—¿América TV te convocó o no?

—Mira, hubo una llamada de Mariana (Ramírez del Villar, productora) y la verdad, te parecerá rara mi respuesta, pero me pareció que me llamaban para que participe. Después, escuché que la intención no era esa. Creo que la llamada de Mariana fue para sondear. ¿Qué les dije? Que no porque no quería hacer televisión en esa época, para ser más concretos, hacer televisión diaria, en vivo, no quería en ese momento.

—Algunos conductores como Mathías Brivio o Gian Piero Díaz al dejar el horario de lunes a viernes dijeron que lo hacían porque habían perdido importantes momentos familiares, que se estaban perdiendo el crecimiento de sus hijos. ¿Fue tu caso?

—No, no lo veo así. Definitivamente, todos tenemos que trabajar y en mi caso el horario de trabajo no era muy extenso. Y yo la verdad iba diez minutos antes del programa y me quedaba solo hasta el final. Lo que digo es que en mi caso, en concreto, yo sí he estado muy presente en la vida de mis hijos y no ha sido el motivo porque no acepté volver. Yo tuve un par de decisiones que no obtuvieron los resultados esperados y me dije a mí mismo “bueno, es el momento de hacer cosas que siempre he querido y no las has he hecho” y comencé a desarrollar otras actividades de corte empresarial público y no público.

Romero incursionó en el mundo de la literatura con "Diario de ejercicios". Foto: composición/Raúl Romero/Instagram/libros.cc

—Que incluyó una novela en España, Diario de ejercicios.

—Claro. Me puse a escribir, se editó mi novela en España. También creé un juego virtual que aún no sale. Lancé un juego de mesa (Math Max). Me puse a hacer cosas y cuando me llamaban de los canales era para volver a hacer ‘R con R’ o ‘Habacilar’, algo así, de una hora y media, prime time, conduciendo juegos y la verdad yo ese capitulo lo había cerrado. Entonces, cuando llega la propuesta de ‘La voz senior’ es distinta, es una buena parte grabado, un horario mucho más amistoso, un formato estable, donde interactúo con otros, no estoy solo, la presión es distinta, y sobre todo se me convoca por mi faceta musical y eso me encantó.

—‘Esto es Habacilar’ no estuvo ni un mes al aire.

Yo acababa de lanzar mi juego de mesa. Mi foco estaba en eso y yo me entero cuando lo levantan a la semana siguiente, y bueno ahí pues estaban amigos míos conduciendo. La verdad, eran sentimientos encontrados.

—¿Qué tienes pendiente?

—Mi expectativa es que mi libro tenga éxito en España y que una editorial se interese acá en Perú. Después tengo un guion de una película que ahorita está en manos de un guionista bastante cotizado que lo está reformando. Un guionista muy activo con contenidos en Netflix y otras plataformas. Veremos qué pasa. Ojalá se convierta en una película o serie.