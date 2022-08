Michel Bernard Gómez Zanoli alcanzó el reconocimiento de los peruanos al producir reconocidas series y películas basadas en la historia del Perú. Sin embargo, fue denunciado por estafar a varios actores peruanos y esto genero cierto repudio hacia él en la población.

Como se recuerda, él y su socia Paola Dávila Pozo fueron blanco de críticas en el año 2016 tras hacerse pública la forma en la que el productor de cine engañaba a artistas de renombre. Estas denuncias fueron aceptadas, pero, hasta el día de hoy, las víctimas de estafa no reciben justicia.

¿Quién es Michel Gómez?

Es un productor, director y guionista nacido en Marsella, Francia. Se hizo conocido en Perú tras realizar proyectos como “Regresa”, “La perricholi”, “Los de arriba y los de abajo”, “Sarita Colonia”, “¡Qué buena raza!”, etc. Sin embargo, su carrera tras los reflectores se vio opacada cuando salió a la luz varias denuncias de sus compañeros de trabajo.

En 1987, Gómez dirigió Todas las sangres, una cinta que considera, medio en broma, medio en serio, “una de las peores de la historia del cine peruano”. La pena máxima es su segunda película. Foto: John Reyes/La República

Modalidad de estafa

Según los agraviados, Michel Gómez aprovechaba la gran cantidad de contactos de nivel socioeconómico alto que poseía para solicitarles préstamos de dinero y poder ingresar a las grandes ligas de arte a nivel mundial. Posteriormente, el productor de telenovelas no pudo obtener el capital de sus compañeros, por lo que no devolvía lo solicitado ni las ganancias.

Las promesas empezaron. Él y su socia ofrecieron cheques a los agraviados, pero cuando ellos iban a cobrarlos, el banco los rechazaba porque estos no tenían fondos. Se conoce que Michel Gómez debería, aproximadamente, medio millón de dólares en total.

Michel Gomez acaparó titulares por las denuncias de estafa en su contra. Foto: Expreso

¿Quiénes lo denunciaron por estafa?

En el año 2016, el extinto programa “Amor, amor, amor” mantuvo un enlace con Cecilia Fernández, quien contó que consideraba a Michel Gómez como un amigo cercano y por eso le prestó grandes sumas de dinero. El mencionado préstamo superaría los 100.000 dólares y la periodista se los dio con el objetivo de invertir en la representación de artistas y producción de eventos culturales.

“En determinado momento dejé de creer sus promesas de que me pagaría y empecé a cobrarle. Y no le cobraba a través de una paloma mensajera, sino que iba y le decía ‘dónde está mi plata’. Primero me contestaba, luego dejó de hacerlo. Se transformó en una bestia. Malcriadísimo, altanero y arrogante. No me quedó de otra que denunciarlo en la vía judicial”, expresó.

Por otro lado, el actor Carlos Tasso también brindó su descargo y afirmó haber sido víctima del mencionado productor francés.

“Él me dijo que si le daba solo 5.000 dólares me daría solo el 9%, pero que de 8.000 para arriba me daría el 12%. Luego fui al banco a cobrar mi cheque y me rechazaron. Luego hice lo mismo con otro y también me lo rechazaron”, indicó. Finalmente, Carlos aseguró que, luego de cobrarle personalmente, Gómez lo amenazó de muerte.

Carlos Tasso es un actor reconcido por participar en "La tayson" y "Misterio". Foto: composición LR/ @carlostasso2/Twitter

Gustavo Velásquez fue amigo cercano de Lorena Caravedo, expareja de Michel Gómez y, durante el enlace con “Amor, amor, amor”, aseguró que el productor le pidió 25.000 dólares: “Me pidió dinero para ayudarlo en la compra de una pieza de arte”.

Renato Medina, actor de “El último bastión”, también hizo pública su denuncia contra el director a través de redes sociales. El artista no dudó en publicar la sentencia del segundo Juzgado Civil - comercial del 2017.

Renato Medina hizo pública su denuncia contra Michel Gómez. Foto: composición LR/ @renatomedinavasallo/Tumblr

“Mediante resolución uno se admitió a trámite la demanda interpuesta por Renzo Medina Vassallo contra Michel Gómez y Tania Dávila, requiriéndose a estos últimos para que dentro del plazo de cinco días de notificados cumplan con pagar a favor de la parte ejecutante la suma de dinero más intereses compensatorios y moratorios, costos y costas del proceso, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada”, se puede leer en el documento.

Denuncia de Renato Medina contra Michel Gómez. Foto: @renatodelgado/Instagram

Estrenará nueva película: “La pena máxima”

A pesar de las acusaciones en torno a grandes sumas de dinero prestadas, Michel Gómez aún no ha recibido algún castigo y, por el contrario, está a puertas de estrenar un nuevo proyecto junto a reconocidos actores.