Así fue el paso a paso de Lita Pezo para ganar “La voz Perú”

La cantante Lita Pezo es la flamante ganadora de la última temporada de “La voz Perú”. La noche del sábado 20 de agosto, la joven artista alzó la copa junto a su entrenadora Eva Ayllón, quien por primera vez triunfó en el concurso de canto de Latina después de 10 intentos.

Desde su audición a ciegas, Lita Pezo fue una de las favoritas a ganar el concurso. La misma Daniela Darcourt aseguró que veía a la popular ‘Pantojita’ como la gran vencedora del formato y Christian Yaipén, en más de una ocasión, se declaró fan de la cantante de Iquitos.

Su revancha

Lita Pezo volvió a la competencia de “La voz Perú” este año con la canción “Quererte a ti”. Aquel día, la popular ‘Pantojita’ logró que las cuatro sillas de los entrenadores se voltearan. Daniela Darcourt, Noel Schajris, Eva Ayllón y Christian Yaipén la llenaron de elogios, pero ella decidió quedarse en el equipo de la intérprete de “Mal paso”.

Antes de su audición a ciegas, Pezo le dijo a Cristian Rivero que no se sentía segura de volver a probarse en “La voz Perú”. “Me hacía dudar que justamente después de este proceso (de la COVID-19) que pasé era que no pudiera cantar como antes. Entonces ese era mi mayor temor”, aseguró. Sin embargo, al final se animó porque ella se considera “una mujer de retos, que la lucha hasta que la consigue y esta no es la excepción”.

Fue de menos a más

En la etapa de ‘batallas’ de “La voz Perú” contra su compañera Perla del Perú, ella no se mostró tan cómoda durante el primer ensayo. No obstante, después de practicar, la selvática logró ir de menos a más.

Ya en la tarima, las pupilas de Eva Ayllón protagonizaron una de las mejores ‘batallas’ de la temporada, pero fue Lita Pezo quien logró convencer a la entrenadora. “Perla estaba más cómoda que Lita. No siempre hay que cantar arriba, arriba. Voy a lograr que Lita aprenda a hacer sus graves y que la gente pueda deleitarse con su voz”, mencionó en aquella ocasión la ‘Maestra’. Y sí que lo logró.

Su propia voz

Después de las ‘batallas’, Lita logró clasificar entre los 48 participantes que pasaron a los conciertos en vivo. La canción que ella eligió para su primera gala fue “El hombre que yo amo” de Myriam Hernández. El tema le quedó muy bien y logró poner de pie a los entrenadores Daniela Darcourt, Noel Schajris, Eva Ayllón y Christian Yaipén.

“Estamos frente a una de las posibles ganadoras de esta temporada. Estoy erizada de pies a cabeza. No estoy bromeando. He visto la evolución de Lita”, manifestó la salsera. “Hoy está increíble, se ha despegado total de su interpretación (imitación) de Isabel (Pantoja). He sentido la voz de Lita Pezo como tal”, añadió.

Días después, con la canción “Acaríciame”, la artista mostró una faceta sensual y control de escenario, a tal punto que Christian Yaipén se quedó sin palabras y aseguró sentir que ella le estaba cantando dicho tema. “Lita, mis respetos para esta presentación. De verdad que estoy muy feliz (...). Te felicito por todo lo que estás logrando. Quiero que sigas adelante”, sostuvo el líder del Grupo 5.

En su tercera gala, Lita Pezo utilizó una de sus cartas e interpretó “Celos”, tema de Camilo Sesto que ella ya había versionado y que se encuentra en su canal de YouTube. Aquel día, Daniela Darcourt volvió a hacer un gesto de reverencia.

“Lita ha venido creciendo con su interpretación. Me recuerda mucho a Myriam Hernández, por momentos, cuando se va de costado. Todo lo que ha aprendido desde que imitaba a la Pantoja. Ahora está aquí con su propia voz. Tiene identidad, tiene potencia, tiene carisma, tiene ángel. Me gusta mucho. Te respeto, fuera de la competencia, dentro de la competencia. Lo que estás haciendo cada vez es mucho más increíble, mucho más de lo que yo misma me imaginé”, expresó la salsera.

Semifinal de “La voz Perú”

Al pasar a la semifinal de “La voz Perú”, la cantante de 22 años tenía pensado cantar “Sombras”, de Javier Solís. Sin embargo, Eva Ayllón la convenció para que cambie de canción y le dé una segunda oportunidad a “Tormento”, tema de Mon Laferte con el que audicionó en “La voz Perú 2021″, pero que no logró que ninguno de los entrenadores (Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Guillermo Dávila y Mike Bahía) volteara su silla por ella.

Tras su performance, en la que otra vez puso de pies a los cuatro entrenadores, la iquiteña rompió en llanto y recordó el mal momento que pasó tras no pasar su audición a ciegas la primera vez que lo intentó. “El año pasado ha sido muy duro para mí, pensaba en dejar la música, pensaba que ya no iba a poder cantar como antes”, mencionó con la voz quebrada.

“Vine a este escenario para mostrar lo que puedo dar y sentía que las anteriores veces no daba mi cien por ciento. Y de verdad agradezco mucho al equipo, a ‘La voz’, a ustedes maestros por haberme dado esa oportunidad de entrar a un programa tan importante como este. Vengo tres años iniciando esta aventura como Lita, ha habido muchas puertas cerradas. Pero hoy definitivamente estoy disfrutando esta experiencia y este proceso”, añadió la cantante.

La gran final

Gracias al voto de confianza de su entrenadora, Lita Pezo llegó a la gala final del sábado 20 de agosto. Ese día, la selvática y Eva Ayllón interpretaron “Desesperado” y lograron emocionar a los demás entrenadores. “Lo que ustedes acaban de hacer en ese escenario es espectacular. Una leyendo como la maestra Eva, ha sido un placer compartir con usted. Yo pienso que usted merece ganar esta competencia, usted y su gran cantante, lo digo de corazón”, señaló Noel Schajris.

Tras lograr pasar a la segunda parte de la gran final de “La voz Perú” gracias a los votos del público, Lita Pezo tuvo una oportunidad más de convencer a la gente para que la elijan como ganadora. Ella volvió a interpretar “El hombre que yo amo” y con esa canción se convirtió en la quinta ganadora de “La voz Perú”.