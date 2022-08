Josimar: ¿cuándo y por qué se separó de los Caribeños de Guadalupe?

Hace tres años, Josimar Fidel brindó unas declaraciones al programa de Web Media, en coproducción con Carlos Orozco, “Ventana de emergencia”. Durante esta entrevista dio a conocer algunos pormenores de su estadía en la cumbia con el grupo Caribeños de Guadalupe.

Josimar es un cantante importante en el medio salsero local. Cabe mencionar que, poco a poco, se ha ido posicionando a nivel internacional.

Recordando un poco de su pasado, surge la siguiente incógnita: ¿cuándo y por qué se separó de los Caribeños de Guadalupe?

Josimar integró la agrupación de cumbia Caribeños de Guadalupe desde el 2009 hasta el 2011. En ese año, decidió emprender su propio grupo: Josimar y su yambú.

En el programa de YouTube, antes mencionado, refirió que pasar por Caribeños de Guadalupe le dio un crecimiento profesional grande, pero que fue muy desgastante para él. ¿La razón? Tenían giras muy extensas y eso lo mantenía alejado de su familia.

“Llegaba a mi casa después de dos meses, llegaba después de tres meses porque la cumbia en ese momento se encontraba en todo su apogeo. Vivíamos prácticamente en el bus”, contó.

Relató también que su acercamiento con la cumbia fue de la mano del cumbiambero Marco Antonio Guerrero. “Gracias a él que me dio la información de que los Caribeños me estaban buscando y yo no sabía qué era “Caribeños”. (Yo) decía, ¿pero qué es Caribeños? Tú escúchalo, me dijo”, refirió.

Josimar luego de estar en Caribeños de Guadalupe, emprendió Jossimar y su yambú. Foto: composición LR/Arturo Huerta/captura/YouTube/Josimar y su yambú

En el grupo Caribeños de Guadalupe le ofertaron por cada presentación 300 soles. Josimar pensó que sería cada fin de semana; sin embargo, le comentaron que hacían shows diariamente.

“Era de lunes a domingo. ‘¿Tú por cada una me vas a pagar 300 soles? No estés jugando conmigo’, les dije”.

Así, Josimar recorrió el Perú y el extranjero con la orquesta originaria de La Libertad.

Josimar, tras su paso por Caribeños de Guadalupe, quedó agradecido, pero también muy cansado laboralmente.

“Me cambió la vida totalmente, le cambió la vida a mi familia. Fue para mejor, pero también no tenías vida. Llegabas a Lima después de dos meses. Mi hija ya me decía tío, imagínate”, indicó.