¿Cuánto dinero gana Andrés Hurtado ‘Chibolín’ por su programa “Sábado con Andrés”?

El controvertido conductor de televisión Andrés Hurtado es considerado como uno de los personajes peruanos más excéntricos y polémicos del medio, pues ha demostrado llevar un estilo de vida llena de lujos y extravagancias.

El también conocido ‘Chibolín’, a través de sus redes sociales, muestra cuál es su rutina y el modo de vida que lleva, el cual consiste en ir a restaurantes exclusivos, comprar ropa de marca y realizar viajes al extranjero. Por ello, muchos se vienen preguntando cuánto factura el presentador. A continuación, te lo contamos.

¿Quién es Andrés Hurtado?

Andrés Avelino Hurtado Grados nació el 31 de enero de 1965, por lo que en la actualidad tiene 57 años. Es padre de dos hijas con la exvedette Marilú Montiel, Josetty Hurtado y Gennesis Hurtado. Tiempo después, con Patricia Elizabeth Martínez tuvo otra hija, Luciana Hurtado. En 2019, se casó con la cantante de salsa Linda Viera, más conocida como ‘La India’.

Andrés Hurtado manifestó en más de una ocasión que su sueño es convertirse en presidente. Foto: GLR

Bajo el sobrenombre de ‘Chibolín’, se hizo conocido gracias a sus papeles cómicos en la década de los 80. Asimismo, en línea con el ámbito humorístico, fue parte del elenco de “Risas y salsa” desde 1994 hasta 1996. Posteriormente, estuvo en “Risas de América” desde 1997 hasta 1999.

No fue hasta 2014 que se separó totalmente de su personaje cómico, pues empezó con la conducción de “Porque hoy es sábado con Andrés”, programa que hasta el día de hoy continúa emitiéndose por Panamericana Televisión.

¿Cuánto dinero gana ‘Chibolín’?

A mediados de octubre de 2021, el conductor reveló cuánto dinero estaría facturado por su programa sabatino. Esto surgió cuando arremetió contra José Malpartida, productor general de “Porque hoy es sábado con Andrés”, pues este se encontraba buscándole un reemplazo luego de que afirmara que se iría a México por mejores oportunidades laborales.

El incidente comenzó cuando el presentador de Panamerica TV se dio cuenta de que el productor seguía trabajando en el set, a pesar de haberlo despedido una semana antes por burlarse de su canto en quechua.

“Tú estúpidamente te burlaste de mí y lo que hice fue decirte ‘no trabajas más’. No sé qué haces acá, deberías tener dignidad y no haber venido”, le reclamó ‘Chibolín’ a Malpartida.

Andrés Hurtado despidió al productor de su programa en vivo el sábado 9 de octubre. Foto: captura Porque hoy es sábado con Andrés / Panamericana TV

El productor no se quedó callado y le respondió, afirmando que el mismo gerente del canal, Leonardo Bigott, le había dicho que continuaría en su puesto. Incluso, aseveró que estaban buscándole un reemplazo.

“Me dijo que si Andrés no me soportaba, él tenía el camino abierto para Azteca o una secuencia en la Chola Chabuca. Y que procedas a retirarte y yo me mantenga en mi puesto. Jerárquicamente, él me ha puesto en este puesto”, le respondió con indignación a Hurtado.

El conductor, tras oír su respuesta, desveló cuánto facturaría en el programa.

“Si el señor Leonardo Bigott, gerente general, desea que yo me retire del programa. Vamos a ver si tú puedes facturar los 12 millones que facturo yo”, le contestó.

De esta manera, ‘Chibolín’ reveló el dinero que genera en su trabajo como conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, con el cual puede darse un estilo de vida lujoso y con excentricidades.

Andrés Hurtado asegura que no se benefició de donación del Gobierno a niños con cáncer

Andrés Hurtado en la más reciente edición de su programa, se pronunció sobre las críticas que viene recibiendo tras ser acusado de ‘armar un show mediático’ junto al presidente Pedro Castillo respecto a las donaciones en favor de los niños con cáncer.

Andrés Hurtado se defiende de críticas que lo acusan de querer aprovecharse de donación del gobierno para niños con cáncer. Foto: Composición La República/Captura Panamericana Televisión/Andina

El conductor de “Sábado con Andrés” aseguró que nunca buscó obtener un beneficio personal cuando fue parte de un polémico evento realizado en Palacio de Gobierno, al cual asistieron más de 200 niños para la entrega de un cheque de S/ 4 183 700 000, suma que supuestamente iba a ser dirigida para los tratamientos de salud de los pequeños.

“Cuando yo fui con los niños, que quedé bien, claro, y que Dios es testigo, que yo no fui ni siquiera por un sol, solo lo hice por el tema de los niños con cáncer en nuestro país. Juro por la vida de mis tres hijas que fue así, solo fue a cambio de puro corazón”, declaró Hurtado en su programa.