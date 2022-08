Mujer elogia a William Levy tras ganarse un beso suyo en subasta: “Es un bellezón”

Sandra García-Sanjuán se ha convertido en la mujer más envidiada de los últimos días tras recibir un beso de Willian Levy en una gala benéfica de Starlite 2022. A raíz de este suceso, ella salió al frente para contar pormenores sobre el tiempo que pasó al lado del artista.

Como se sabe, en la última edición de la gala Starlite de Marbella se presentaron varias figuras famosas para recaudar fondos y destinarlos a distintas causas. Asimismo, en este evento, se subastó el beso de la gran estrella actoral Willian Levy, propuesta que generó mucha polémica entre los presentes.

¿Quién ganó el beso de Willian Levy?

Tres mujeres pujaron por el beso del actor, pero, para sorpresa del público, solo una de ellas se atrevió a dárselo en los labios. Sandra García propuso 10.000 euros para ser la protagonista de un momento muy esperado en el evento benéfico.

“Pujaron tres personas por el beso, así que dije ‘bueno, pues tres besos, nos vamos las tres al escenario’”, dijo la fémina durante una entrevista con el medio People. Sin embargo, las otras dos jóvenes no quisieron darle un beso en la boca a Willian Levy porque estaban casadas.

“Dije ‘no puede ser, tener a este pedazo de hombre aquí, que medio mundo se volvería loco por besarle. No, no nos vamos a quedar sin beso, esto no nos lo perdonan, entonces le di un piquito, un beso muy entrañable’”, agregó Sandra García.

Sandra García explica cómo se sintió besar a William Levy. Foto: STARLITE

Sandra García revela cómo fue besar al actor

Finalmente, la mujer elogió a William Levy tras darle un cariñoso beso: “Es un tipazo, es divertido, simpático, es un tío estupendo y además es un bellezón. No sabes la cantidad de gente que me ha escrito después del beso, que me dicen que me he convertido en la mujer más envidiada del mundo. Es una persona fantástica”.