Lita Pezo, la artista que fue rechazada en audiciones a ciegas, pero volvió para ganar “La voz Perú”

Lita Pezo, de 23 años, es una de las cantantes nacionales con mayor proyección debido a su gran talento, y lo ha ratificado tras coronarse como campeona de “La voz Perú” el sábado 20 de agosto, programa en el que superó en puntaje a los cantantes Veruska, Edu Lecca y Beik, gracias al apoyo del público.

Durante la primera ronda de eliminación de la gran final, Pezo interpretó “Desesperado”, de José José, junto con su entrenadora Eva Ayllón. La presentación deslumbró al público, a los televidentes y al argentino Noel Schajris, quien elogió a las artistas.

Beik, del equipo de Daniela Darcourt, fue el primer eliminado.

Posteriormente, los tres finalistas tuvieron que cantar una vez más, pero solos. En esta ocasión, la iquiteña optó por “El hombre que yo amo”, de Myriam Hernández, y demostró una vez más todo su talento, el mismo que fue respaldado por el público que votó por ella, eligiéndola como la mejor del certamen.

Este logro de Lita Pezo ha sido como una revancha, puesto que ella no pasó las audiciones a ciegas de la temporada pasada, debido a que se contagió de COVID-19 y no pudo desenvolverse completamente. Esto la desmotivó en un inicio, pero luego se volvió un impulso para volver y conseguir su objetivo de ganar el concurso.

“Gracias, Dios mío, por esa segunda oportunidad. A usted, maestra (Eva Ayllón), por la confianza. A mi familia que ha venido desde Iquitos y a mi tierra amada que me ha dado tanto. Este premio no es solo mío, es de todos mis compañeros, porque ellos son las voces de nuestro Perú”, dijo la cantante entre lágrimas mientras sostenía el trofeo de “La voz Perú”.

Lita Pezo se dio a conocer como imitadora de la española Isabel Pantoja, pero durante los últimos años también se ha presentado en los mejores escenarios del país con un repertorio y estilo propio.

La artista que nació en Iquitos demostró a todo el Perú que los grandes objetivos se logran con esfuerzo y mucho trabajo. La vida le dio su revancha y Lita Pezo no la desaprovechó.

Lita Pezo del equipo de Eva Ayllón es la ganadora de "La voz Perú" 2022. Foto: composición LR/ @lavozperuoficial/ captura de Instagram

La quinta de Eva

La intérprete criolla Eva Ayllón lleva cinco temporadas como coach de “La voz Perú”; sin embargo, todavía no había logrado que uno de sus discípulos gane el concurso de canto.

Dicen que la tercera es la vencida, pero para Ayllón fue la quinta. De la mano —y la voz— de Lita Pezo, ambas artistas levantaron el trofeo del show.

Mensaje de Lita Pezo a su coach Eva Ayllón tras ganar "La voz Perú". Foto: captura de Lita Pezo/Instagram

La primera vez

En el 2012, Lita Pezo hizo su primera aparición en televisión nacional cuando participó del casting de “Perú tiene talento”. En aquella ocasión, tenía 13 años e interpretó “Marinero de luces”, de Isabel Pantoja.

Su gran presentación motivó a que el público se levante para aplaudirle, al igual que Carlos Galdós, Cecilia Bracamonte y Almendra Gomelsky, quienes integraban el jurado del certamen en aquella temporada. Incluso, la cantante criolla se animó a elogiar su actuación.

Lita Pezo no logró llevarse el premio mayor de “Perú tiene talento”, pero dejó en claro que en los próximos años el Perú tendría una gran cantante.

2012. Lita Pezo en "Perú tiene talento". Foto: captura de Latina

La ‘Pantojita’

Dos años después, la artista volvió a dejar su natal Iquitos para desplazarse a Lima con el objetivo de participar en la primera temporada de “Yo soy kids”. El éxito parecía estar escrito, pues desde el casting cautivó a los jurados del programa.

2014. Lita Pezo en "Yo soy kids" como Isabel Pantoja. Foto: captura de Latina

En las semanas siguientes, se dedicó a perfeccionar su imitación y gala tras gala destacaba por encima de los otros concursantes. En la final, se llevó la mayor cantidad de votos del público, y superó en votación al imitador de Miguel Abuelo.

“Quiero agradecer a Dios, que me ha dado este don para poder deleitarles a todos ustedes, a mi familia, a mi coach (Katy Jara). He dejado a mi tierra, a mi hermano, a mi mamá. Me ha dolido, pero todo esfuerzo tiene su recompensa”, manifestó entre lágrimas al consagrarse como la mejor imitadora de la primera temporada de “Yo soy kids”.

Lita Pezo fue la ganadora de la primera temporada de "Yo soy kids". Foto: captura de Latina

El encuentro

Después de la fama que obtuvo imitando a Isabel Pantoja, Lita Pezo pudo lograr su sueño de conocer a la cantante española cuando la artista internacional vino a Lima para ofrecer un concierto al público peruano.

“Le hice una promesa a Isabel Pantoja de que seguiría llevando su música”, contó hace unos años para Exitosa.

Lita Pezo e Isabel Pantoja lograron reunirse. Foto: captura de Lita Pezo/Youtube

El canto y más

La gran pasión de Lita Pezo es la música y se le recuerda mucho cantando baladas, principalmente de Isabel Pantoja. No obstante, ella ya empezó una carrera como solista y no ha descartado incursionar en otros géneros como el reggaetón o la salsa. También tiene pensado continuar su carrera actoral.