Giovanni Ciccia: “Ni para marchar nos ponemos de acuerdo”

La foto principal que acompaña esta nota fue realizada para este diario, el 3 de marzo del 2020, días antes de que se declarara la cuarentena. En una casona de San Isidro, el actor presentaba, en su faceta de director, el musical ‘Madres’, cuyo temporada, obviamente, fue trunca.

Hoy, con su mismo elenco (Gianella Neyra, Rossana Fernández-Maldonado, Alexandra Graña y Érika Villalobos), anuncia la reposición, pero esta vez en el Teatro Municipal de Lima.

“Es una obra llena de música, risas y emociones sobre la tremenda aventura de ser mamá y ahora en el Municipal, un teatro hermoso, clásico, importante de Lima. Un monumento arquitectónico. Además, músicos en vivo y cuatro coristas hermosas que cantan maravilloso. El sonido es superior, tiene la frescura del vivo y siempre con Gianella, Rossana, Ékica y Alexandra”, dice. La temporada va hasta el 10 de setiembre (entradas en Teleticket).

Ciccia además se encuentra en cartelera como director de Cosas de amigos, comedia sobre la amistad que reúne a Rodrigo Sánchez Patiño, Oscar López Arias, Bruno Ascenzo, Gisela Ponce de León, Emilia Drago, Gianfranco Brero y Renzo Schuller. “Convoqué a actores que me parecían perfectos para los personajes”.

Además del teatro y cine, lo vemos como Diego Montalván en ‘Al fondo hay sitio’, cuya temporada no deja de ironizar con algunos aspectos de la coyuntura. “Creo que el gran mérito de los guionistas es que saben rescatar lo que pasa en nuestra sociedad. Cuando se anunció el retorno, decían: ‘Otra vez, más de lo mismo’. Pero pienso que los guionistas han dejado en claro que no es más de lo mismo, que hay mucho más que contar de nuestro país, mucho de qué hablar todavía. Eso es lo que más me gusta. Valoro que es un espejo de nuestra sociedad y aunque mucha gente critica que son estereotipos, yo los veo a mi lado todo el tiempo”.

Giovanni Ciccia interpreta a Diego Montalván en Al Fondo Hay Sitio. Foto: captura América TV

Esta semana, además, se ha lanzado el tráiler de La banda presidencial, cinta que, en palabras de su director, Eduardo Mendoza de Echave, busca, desde la comedia, recoger un poco de la frustración y el cansancio que la mayoría de peruanos sentimos sobre nuestra clase política. “La película (en cines desde el 22 de setiembre) me parece muy actual porque estamos en un momento donde los peruanos, como pueblo, como nación, más allá de lo que diga el presidente o los congresistas, estamos hartos de la clase política. Todos los días es una indignación enorme y la película tiene que ver con eso, habla de ciudadanos de a pie que están realmente hartos”.

En lo personal, el también músico señaló estar sorprendido “en cómo han cambiado las cosas desde aquella marcha cuando hubo la vacancia a Vizcarra y salimos todos cuando pusieron a Merino y el Perú entero se levantó y digan lo que digan fue una reacción totalmente honesta de la gente, hasta se habló de la generación bicentenario y se aplaudió. No sé qué está pasando ahora que no nos ponemos de acuerdo. No hay un sentido nacional como en ese momento. Estamos tan divididos que no nos ponemos de acuerdo para salir a protestar sobre un tema específico. No nos ponemos de acuerdo ni para marchar”.