Adolfo Aguilar contó episodios de su vida tras escuchar la revelación de una participante, quien dijo haber sido víctima de bullying. En la tercera gala de “La gran estrella”, el jurado se quebró frente a las cámaras al hacer una reflexión sobre lo que vivió años atrás.

Gisela Valcárcel expuso la vivencia de Yadira Sosa. Ella sufrió maltratos cuando estaba en el colegio. “ La verdad empieza en el amor y el amor en la aceptación ”, dijo la productora de América TV.

El expresentador de “Yo soy” tomó la palabra y conmovió con su declaración. No evitó soltar algunas lágrimas al revelar que por años fue discriminado.

Adolfo Aguilar, jurado de "La gran estrella"'. Foto: Instagram de Adolfo Aguilar

“Yo he aguantado tanto por tanto tiempo, que hoy quiero decir que nadie tiene que ocultarse, sean ustedes mismos y sean felices. No hay nada de malo en ustedes, sean quienes quieren ser”, expresó Aguilar.

Adolfo Aguilar debuta como jurado de “La gran estrella”

El estreno de “La gran estrella” llevó muchas sorpresas. Una de ellas fue la presentación de Adolfo Aguilar como jurado del programa de canto.

PUEDES VER: Adolfo Aguilar cuenta que habló con Diego Bertie la semana de su muerte

“Estoy feliz de volver y no solo verte a ti y a estas maravillosas señoras a mi lado, pero sobre todo con público”, expresó tras su anuncio.

Adolfo Aguilar y la paternidad

Adolfo Aguilar abrió las puertas de su hogar a “Estás en todas” para hablar detalles de su vida y algunos sueños por cumplir. En un informe presentado el sábado 13 de agosto, resaltó sobre la posibilidad de ser papá.

“Sí, estuve organizándolo (convertirse en papá), viendo las opciones para ser papá hace como 10 años, pero no estaba sano mentalmente, no me quería a mí mismo. En este momento no, me tomó tanto aprender a quererme, necesito más tiempo. Pero si llegara, lo aceptaría”, señaló.