Pantera del Callao tras grabar videos para adultos: “Lo hice mejor que Chupetín y Marcianito”

En los últimos días, la famosa mascota del Sport Boys, la Pantera del Callao, ha sido blanco de diferentes opiniones sobre su nueva incursión en el cine para adultos. El personaje, que es muy querido por la afición rosada, ahora dedica parte de su tiempo a esta actividad que, según afirma, le ha traído buenos ingresos económicos.

En una entrevista para Wapa.pe, contó cómo se animó a grabar este tipo de contenidos y sobre si seguirá yendo al estadio, ya que recientemente anunció su salida del club por una ola negativa de comentarios sobre su nuevo trabajo.

“La verdad que soy loco. Cuando me dicen para hacer algo no me corro. Lo hice mejor que Chupetín y Marcianito. Ahora voy a grabar nuevamente, estoy muy agradecido. La producción me ha dicho que se viene otra cosa chévere. A la gente le gustó mi improvisación, la propia actriz está fascinada conmigo. Todo fue con respeto”, indicó.

Asimismo, destacó el ambiente profesional en el que se filmó y manifestó que, pese a estar casado, lo volvería a hacer porque “monedas son monedas”.

Como se recordará, saltó a la fama por sus divertidos tiktoks en los que mostraba algunas calles del Callao empleando algunas frases características, como “caramelo de 5 y de a 10″ junto con su reconocido grito “UHH, UHH, UHH”.

Con respecto a si continuaría yendo al estadio Miguel Grau, mencionó que recibió una comunicación por parte de la administración en la que valoraban su trabajo.

“Me llamó la administración del Boys y me dijo que no me bajonee. No tengo por qué rendir cuentas a nadie, ya voy 12 años como la mascota oficial del Boys, pero ahora he dado un paso al costado. Nunca falté el respeto, estoy respaldado por todos los comandos de la barra”, puntualizó.

¿Cómo surgió Inka Productions?

Inka Productions es la productora creadora de este tipo de contenidos para adultos que, en las últimas semanas, ha tenido mucha resonancia dentro del medio local. El fundador ‘Coki’ señaló que su inspiración para realizar este proyecto fue revolucionar la industria de la pornografía en Perú, debido a que él observaba que los videos tenían un formato y producción muy simple.

“Nos juntamos entre varios y quisimos cambiar esa imagen estigmatizada por algo más profesional. Eso conllevó inversión como luces, cámaras, locación, equipos y modelos”, dijo en Moloko Podcast.