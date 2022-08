Tony Succar: ¿por qué cambió su carrera de ingeniería por la música?

Tony Succar es actualmente ganador de dos Latin Grammy en el año de 2019. El primero se lo llevó al ser elegido como el mejor productor del año, y el segundo al recibir el premio por mejor álbum de salsa por su disco “Más de mí”. Pese a que ahora es un percusionista y productor de gran éxito, sus inicios profesionales no siempre se inclinaron al ámbito musical.

Succar vivió hasta los tres años en Perú para luego emigrar a los Estados Unidos. Tras sus grandes logros, es uno de los alumnos de la Florida International University (FIU) que goza del orgullo de su institución educativa. ¿Por qué el ganador de dos Grammy decidió cambiar su carrera de ingeniería por la música?

¿Por qué Tony Succar cambió su carrera de ingeniería por la música?

Tony Succar, luego de finalizar sus estudios primarios en el Miami Sunset Senior High School, decidió empezar sus estudios superiores en la Florida International University, pero a una carrera totalmente diferente a la que ejerce en la actualidad. El peruano radicado desde los tres años en Estados Unidos quiso estudiar la carrera de Ingeniería de Software.

De acuerdo a una entrevista concedida a este medio, Tony Succar primero probó con la Ingeniería de Software. En sus palabras, lo que él quería lograr con esta profesión era ser tan reconocido como Bill Gates y, sobre todo, ganar mucho dinero.

“Primero quise estudiar Ciencias de la Computación, porque yo quería hacer plata. Yo quería hacer software, computadoras. Yo quería ser Bill Gates, pensaba en el billete y punto.”, indicó para La República.

Estudiando esta carrera profesional se dio cuenta de que no era lo suyo, ya que para continuarla era necesario tener una verdadera vocación. En sus apreciaciones sobre estudiar Ingeniería de Software, le resultaba bastante aburrida. Por esta razón, sumado a las recomendaciones que le dio su padre, decidió inclinar sus estudios a la música.

“Entré a la computación, pero no me gustó. Era súper aburrida. Así que mi papá me recordó que la universidad también tenía una escuela de música y que por allí podían ir las cosas.”, recordó para este medio.

Ya en la Escuela de Música de la Florida International University comenzó su educación musical con la batería, el piano y luego llegó a la percusión. En el 2008, obtuvo su licenciatura en Jazz Performance y continúo estudiando para obtener una maestría hasta el 2010.