Mariel Ocampo: “A los 30 no puedes decir ‘ya fracasé’”

“Lo que no se me dio a los 30, pues se me dio a los 40″, dice Mariel Ocampo, quien está en el reparto de ‘María Félix, la doña’, protagonizada por Ximena Romo. La peruana lleva 15 años en México y fue convocada para la producción de Televisa y Univisión, canales que se unieron para ingresar al streaming con la plataforma ViX+. “Ella es una mujer con un temple que confrontaba a los hombres, a su padre, es muy decidida, cuestionada, apasionada, pero libre para la época. Una mujer fuerte”, nos comenta por teléfono acerca de la diva del cine.

“Mi participación fue en el capítulo 2 y trabajar con Ximena Romo, una chica talentosísima, es una oportunidad que la vida me está dando”, agrega Ocampo, quien interpreta a Magnolia Rivas Negrete, la pareja de -un joven- Ernesto Alonso, el actor que fue amigo de María Félix. “Yo de chica hacia de la sexy, de la problemática, la sufrida y ahora hago de mamá con hijos adolescentes o hago de suggar mommy (sonríe) como en ‘La doña’. Me transformaron para la serie con el peinado, estamos hablando de fines de los años 30. Estaba nerviosa y emocionada, me trataron como una diva. ¡Imagínate! Me pusieron un camper para mí sola, me preguntaron qué quería comer o desayunar. Así debería ser. Mafer (Suárez) es maravillosa como directora, no me lo podía creer, pero siempre estuve segura de mi capacidad”.

La actriz llegó al casting luego de grabar telenovelas en el país azteca. “Conocí a (la productora) Carmen Armendáriz en el año 2019 cuando regreso a mi carrera -dejé de actuar por ser madre- y conocí a la coordinadora de reparto que es Claudia Cuevas y ella me da la oportunidad de trabajar en ‘La usurpadora’. A partir de que le gusta mi trabajo, me llama para ‘Te acuerdas de mí’. Después de eso viene este proyecto. Estoy agradecida, es muy competitivo”.

En el cine y la televisión, México nos lleva ventaja, coincide Ocampo, pero principalmente por los derechos que ya tienen los artistas. “En México está ANDA, que protege al actor; después de ciertas horas de trabajo ya las horas extra se pagan. También está ANDI y los trabajos que tú haces que pasan en otros países, te los pagan y eso es importantísimo. Debería haber en Perú una ley para eso porque hay que promover el arte. Veo que en los programas hay muchos gritos, pleito y deberíamos empapar a las nuevas generaciones con cultura, no tanto el pleito, el golpe, o sea, nos quejamos de eso, pero lo difundimos. Debe haber un giro de 180 grados”.

Para la actriz, el talento no está en discusión y por eso algunos peruanos reciben homenajes del exterior. “Tenemos buenos actores, talentosísimos, una base impresionante. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Cada vez hay más peruanos afuera y hay que sentirnos orgullosos, abrir puertas. La vez pasada, estuve de viaje y vi Utopía en Netflix, es maravilloso, la vi cinco veces y el elenco es de mi generación. Eso es lo rico de la actuación, no hay una edad, no puedes decir que porque no ‘la hice’ a los 20 entonces a los 30 ya fracasé. De repente a los 60 años llega el personaje de tu vida y lo lograste”.