Edu Lecca tras críticas de Eva Ayllón en “La voz Perú”: “Me he sentido mal por la forma”

Este viernes 19 de agosto, el cantante trujillano Edu Lecca tendrá que dar lo mejor de sí para que el público lo apoye con sus votos y para que su entrenador, Christian Yaipén, lo lleve a la gala final de “La voz Perú”, la cual se realizará este sábado.

Christian Yaipén podrá elegir a su finalista entre las dos voces más votadas por el público. Los que aún quedan en competencia son Sandra Saldaña (corista de Amy Gutiérrez), Fernanda Rivera (exparticipante de “La voz kids”) y Edu Lecca, quien ha estado en importantes orquestas de cumbia como Grupo 5, Caribeños de Guadalupe y Hermanos Silva.

Edu Lecca logró respaldo del público para continuar en "La voz Perú". Foto: Composición LR / Facebook / Edu Lecca

Responde a Eva Ayllón

En conversación con La República, el norteño se refirió al difícil momento que pasó con Eva Ayllón, entrenadora de “La voz Perú”, cuando la cantante fue muy crítica con él tras su interpretación de “Hoy tengo ganas de ti”. Edu Lecca afirma que respeta lo que le dijo la artista criolla, aunque no estuvo de acuerdo en cómo se lo dijo.

“Yo creo que ella (Eva Ayllón) está en el derecho de poder decirme (las críticas), porque es una gran intérprete, tal vez la forma no (fue la correcta). De repente me puedo estar equivocando, cada uno siente distintas cosas. Pero ha habido momentos en que me he sentido mal. No por el consejo porque todo lo absorbo de la mejor manera, pero sí por la forma. A veces me iba a llorar a mi casa porque sentía que me lo decía de una manera que creo que no era ”, declaró antes de su gala decisiva.

Edu Lecca, quien ahora tiene su propia orquesta, aseguró que no tiene nada en contra de Eva Ayllón. “Pero igual yo no tengo ningún tipo de rencor. Al contrario, le tengo mucho cariño, porque -de una u otra manera- cuando te hablan fuerte o te hablan firme, uno aprende, y creo que estoy aprendiendo”, añadió.

Feliz por las críticas de Noel Schajris

Eduardo Jefferson Lecca Castro (su nombre completo) estuvo de acuerdo con parte del comentario de Ayllón, cuando le pidió que no crea en todo lo bueno que le dicen. La peruana le brindó ese consejo luego de los elogios de Noel Schajris, coach de “La voz Perú”, que llevó a la venezolana Veruska Verdú a la gran final.

“Yo pienso que allí (Eva) tiene razón, no es que me crea de todo lo que me dicen, pero sí me motivo cuando Noel me dice cosas bonitas y mi coach Christian también. Eso es muy cierto, uno no debe creerse, pero tampoco debe dejar desapercibido lo que te dijeron. Yo pienso que son logros y también hay que celebrarlos, de una manera recatada, porque aún no termina el concurso. Pero contento que grandes de la música han podido valorar mi trabajo”, dijo muy emocionado.

¿Qué le dijo Eva Ayllón?

Tras su primer concierto en vivo, la intérprete de “Mal paso” no se mostró contenta con las notas altas de Edu Lecca. “Yo pensé que eras intérprete del equipo de Noel (Schajris) porque a él le encantan estos agudos, para mí es un grito. Mi preocupación es que si a él (Edu) le agarra una gripe fuerte para un show y con esa voz aguda, él no podría cantar. Yo sugeriría un poco de control emocional, sé que es difícil”, manifestó la ‘Maestra’.

“No tiene que ver con graves y agudos, sino dónde los pones y cuándo los pones”, respondió rápidamente Noel Schajris, y precisó que el error de Lecca fue que “nunca midió la melodía del coro”.