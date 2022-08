Edu Lecca niega favoritismo en “La voz Perú”: “Ha sido una presión dura para mí”

Este viernes 19 de agosto, Christian Yaipén tendrá que elegir a su finalista de “La voz Perú”. Uno de los que podría llegar a la recta final, junto al cumbiambero, es el cantante Edu Lecca, con quien compartió escenario años atrás, cuando ambos eran parte del Grupo 5.

Edu Lecca, quien también ha estado en los Caribeños de Guadalupe y Hermanos Silva, niega que la amistad de años con su entrenador haya influido que hoy sea un semifinalista. Y aseguró que todos los que han llegado a esta etapa son unos ganadores. Para cumplir su meta, tendrá que dar lo mejor de sí para dejar atrás a sus compañeras Sandra Saldaña y Fernanda Rivera.

―¿Cómo te sentiste cuando dijeron que eras el primer clasificado por los votos del público?

―¡Wow! Sentí una emoción tremenda porque ustedes saben la polémica que yo he vivido. Decían que Christian, por amistad, siempre me escogía y cosas así. Eso es mentira, siempre hemos tratado de hacer las cosas bien para poder lograrlo. Y cuando escuché mi nombre, de que la gente había votado por mí, fue muy maravilloso.

―¿Te lo esperabas?

―No me lo esperaba, realmente. Sabía que mucha gente cree en mí, pero bueno, dije “lo que Dios quiera” y toda la gente de verdad me ha apoyado bastante. Estoy muy agradecido con ellos.

―¿Por qué te animaste a participar en “La voz Perú”?

―Yo soñé que estaba participando en la final, lo juro por mi hijo. Fue increíble y se lo conté a mi esposa. Fue como una bendición, por mi tío que se me fue, y quise ir al programa por eso. Es como si no hubiera sido un sueño, sino como si realmente lo hubiera vivido.

―¿Sientes que tienes la capacidad para ser el finalista de Christian Yaipén?

―Bueno, la capacidad la tenemos todos, pero siento que puedo manejar los nervios que ya los he venido controlando. Me siento preparado para ser un finalista.

―La gente quiere que cantes “Punto de partida”, que fue un éxito en tu voz. ¿Está en dicha relación?

―Me hubiese gustado cantar “Punto de partida”, pero lastimosamente no he podido ponerla. Pero en mi gala anterior canté “Quédate con él”, que es una cumbia. A la gente le gustó que volví a mi zona de confort. Bueno, es para demostrar a la gente que el cantante no solo canta cumbia, sino cualquier género si se lo propone.

―Hubiese sido más fácil para ti cantar cumbia en todas tus presentaciones...

―No puse puras cumbias porque quiero salir de mi zona de confort y hubiera sido injusto, ya que yo domino la cumbia. Estuvimos trabajando años y no hubiera sido justo para mis compañeros que ellos también, de una u otra manera, están compitiendo. Yo también quiero competir con ellos con las baladas, con pop. Ya di una cumbia y ahora vamos a seguir haciendo baladas.

―Christian Yaipén dijo que tenías temor a las cámaras. ¿Qué tan cierto es eso?

―Bueno, no sé si temor, pero siempre he tenido un poco de vergüenza. Soy tímido. Me concentro mucho en cantar y, cuando hay una cámara, ni me doy cuenta de que está la cámara. Me da vergüenza un poco cuando me hablan de eso. Yo soy así, desde muy pequeño he sido muy tímido con las cámaras, pero son cosas que uno ya va manejando y he tratado de mejorar, gracias a Dios. Hasta Noel (Schajris) ha dicho que he mejorado. Entonces me siento muy contento y honrado de que mi entrenador y otro entrenador diga que he mejorado.

―¿Qué sientes que Noel Schajris, un ídolo de la balada, diga que admira tu voz?

―Desde que yo hice mi audición a ciegas, Noel siempre me ha aplaudido, se ha levantado, me he abrazado. Para mí es un honor porque él es una persona a la cual yo admiro, y que él tenga esa amabilidad de poder disfrutar de mi trabajo y poder dar fe que voy bien, para un cantante, debe ser lo máximo. Para mí está extraordinario que Noel hable tan bien de mí.

La polémica

―¿Crees que es una presión para Christian que llegues a la final y piensen que es por favoritismo?

―En primer lugar, la presión es para los dos. Yo que siempre he visto el concurso, él es muy profesional hasta con los demás. Cuando ha tenido que decir (una crítica), lo ha dicho con sutileza, tratando de apoyar para que ese concursante, si es que logra pasar la batalla, sea mejor y no esté cohibido (...) He visto comentarios que decían ‘argolla’, ‘favoritismo’... Y para mí también ha sido una presión dura. Pero gracias a Dios se ha volteado la torta. Ahora hay mucha gente que reconoce que fue una buena decisión la de continuar.

―¿Consideras que has ido de menos a más?

―Sí. Es como cuando uno va a un país que no conoces y al principio comienzas a salir de a poquitos para ver, conocer y no perderte. Me pasó igual en “La voz”. No estaba acostumbrado a ese escenario muy fuerte. Yo estaba acostumbrado a escenarios de cumbia, ver gente gritando y cantando los temas. Pero estar parado y saber que tienes que hacerlo bien porque hay cuatro personas que tienen lo mejor del conocimiento para poder decirte una crítica constructiva, es distinto. Estás con esa presión de que si haces mal, alguien por ahí te va a decir que lo hiciste mal y cosas así. Tener esa presión es muy distinta, pero uno ya aprendió. He tratado de mejorar y he venido de menos a más. Y todo gracias a mi gente también porque así como hay comentarios malos, ahora hay muchos buenos, y eso me llena de amor.

―En redes sociales dicen que ahora sí mereces ser un finalista.

―Mi gente es lo más hermoso, de verdad. Ahora me escriben tantas cosas lindas que eso me motiva a seguir adelante y, prueba de eso, fue el último concierto, cuando la gente me escogió.

―¿Te afectan las críticas?

―No puedo decir que no porque, enterarte de que tu familia lee esas cosas, es un poco triste. Uno nunca sabe lo de nadie. Tú eres un ser humano como cualquiera y sientes, pero después ya tratas de sobrellevar. Me afectan, obviamente sí, pero también está la otra parte que uno tiene que saber defenderse con el silencio y demostrar en tarima.

―¿Ser medianamente conocido ha sido un arma de doble filo, pero para ti?

―Sí. No me catalogo que soy conocido, pero sí medianamente conocido. Ha provocado que mucha gente diga: “Pero tú qué haces aquí, si tú ya has cantado en grupos grandes, conoces varios países y el Perú entero. Qué haces acá si esto es para nuevos talentos”. No, se equivocan. Esto no es para nuevos talentos. Los que están ahorita son muy profesionales y no crean que ellos no cantan. Lo que pasa que no cantan en grupos de cumbia y el folklore más escuchado en Perú es la cumbia. Entonces, por eso es que, de repente, soy medianamente conocido y mis otros compañeros cantan pop, cantan rock y no es el fuerte del Perú escuchar rock, no es el fuerte escuchar baladas. Sí, lo escuchamos y tiene su público, pero más hay cumbiamberos. Pero eso también es una presión para mí, porque mucha gente me conoce. Es una presión porque es un concurso distinto, porque puedo caer y no saber cómo levantar.

―¿Qué sentiste que Lucho Guanilo haya participado también en “La voz Perú”?

―Contento porque Luis es un gran amigo, siempre nos escribíamos cómo nos iba. Triste porque se tuvo que ir en una etapa ―creo que por su talento― muy temprana, pero el concurso es así. Das un mal paso y eso es grave. Estoy muy contento por él, ha representado muy bien a su San Pedro de Lloc (Pacasmayo). Él resucitó el bolero. Nadie en “La voz” había hecho bolero. Luis lo hace muy bien y debe de seguir porque lo hace perfecto.

Sus sueños

―¿Cómo te va con tu propia orquesta?

―Es fuerte. Las puertas se te cierran, pero siempre hemos tratado de dar lo mejor de nosotros. Somos una orquesta de más de 20 personas que estamos atrás. Ha sido duro poder organizar una orquesta, pero me siento contento también porque tenemos trabajo todos.

―Pero “La voz Perú” está ayudando a que conozcan tu orquesta.

―Claro. Quiero que mi orquesta sea grande como Grupo 5, como los grupos tan grandes. Sé que, desde abajo, vamos a poder escalar para poder llegar al objetivo.

―¿Ya no piensas regresar al Grupo 5 u otra orquesta?

―El Grupo 5 que, para mí, es el mejor grupo de cumbia del Perú junto con Agua Marina y Armonía 10. Y haber pisado el Grupo 5, obviamente, me abrió muchas puertas. Yo creo que es el momento de hacer lo mío porque he estado en uno de los mejores grupos del Perú y ellos me apoyan. Todos mis amigos musicales de otras orquestas musicales me han dado su apoyo, hasta el mismo Grupo 5. Cuando yo hice mi orquesta, ellos me dijeron que yo podía, que no tire la toalla, que siga adelante, y eso fue muy importante para mí.