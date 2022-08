Laurita Pacheco es una de las artistas del género vernacular más populares del Perú. Gracias a su talento con el arpa pudo destacar en la industria musical y convertirse en una representante del folclore. Incluso saltó a la fama mundial tras romper un récord Guinness.

Aunque la también conocida como ‘Reina del Arpa’ aún continúa con sus actividades musicales, lo cierto es que pasó por muchas dificultades para lograr todo el éxito que tiene hoy en día. A continuación, te contamos la historia de superación de Ruth Laura Pacheco Quisca y la razón por la que podría dejar su carrera artística.

Laurita Pacheco en sus inicios

Ruth Laura Pacheco Quisca nació en el distrito de Socabaya, en Arequipa, el 4 de agosto de 1985. Cuando tenía 6 años, comenzó a tocar el arpa y desde esa edad no paró, pues continuó aprendiendo a utilizar otros instrumentos musicales, como la batería, los timbales y el bajo.

Laurita Pacheco empezó desde niña con su carrera musical, la cual continúa desarrollando hasta el día de hoy. Foto: Danny Producciones/YouTube

En aquellas épocas, la artista vernacular y su familia vivían en extrema pobreza, por lo que su madre, como una forma de salir adelante, decidió ingresar al negocio musical con sus hijas, pues en esos años en Arequipa se realizaban grandes conciertos.

“No teníamos maestros ni nada; entonces, poco a poco, fuimos aprendiendo. En mi caso fue más al oído. Mi mamá me enseñaba tarareando pese a que ella no toca el arpa. Así llegamos a componer como más de 100 canciones. Así aprendí, mirando, escuchando de los casetes, de la radio, hasta que un día un músico faltó y mi mamá me dijo que toque”, declaró la cantante a Perú 21 sobre su comienzo en la música.

Fue así como Laurita Pacheco, a la edad de 11 años, empezó a hacerse más conocida y las agrupaciones no tardaron en llamarla para que les haga su marco musical.

Laurita Pacheco y su salto a la fama

En 1999, cuando la artista ya era una adolescente, fue contactada por la famosa caravana Prodisar. Su madre, con el fin de dar a conocer el talento de su hija, contactó al organizador del evento en el que se presentarían los cantantes de la firma y les dijo que Laurita tocaba el arpa a la perfección y cantaba. Inicialmente, no le creyeron, pero después la subieron al escenario y comprobaron que, efectivamente, era una artista nata.

Fue así como Prosidar, sello de los artistas vernaculares más reconocidos del medio, como Dina Páucar, Sonia Morales y Elmer de la Cruz, le propuso a la cantante grabar su primer disco en Lima.

Laurita Pacheco rompe el récord Guiness

La cantante folclórica se hizo conocida en el país gracias a sus éxitos “Estrellita del amor”, “Por qué me enamoré”, “Ingrato amor” y “El huayco”. Sin embargo, lo que la diferenciaba de las demás era su talento con el arpa, el cual la llevó a ser reconocida internacionalmente.

En mayo de 2004, Laurita Pacheco ingresó al libro de los Récord Guinness por tocar 300 melodías con el arpa durante 24 horas ininterrumpidas. El hecho llamó la atención de los medios extranjeros, los cuales cubrieron la noticia. Además, anteriormente, la cantante también había demostrado que era capaz de tocar dos arpas al mismo tiempo.

Laurita Pacheco tocó por 24 horas el arpa sin ninguna interrupción. Foto: El Popular

Laurita Pacheco y su enfermedad

En septiembre de 2021, la artista folclórica reveló que le detectaron artrosis, enfermedad que le impedía tocar el arpa. No obstante, Laurita aseveró que haría todo lo posible para continuar tocando este instrumento musical.

“Hace un mes fui al doctor y me dijo que tenía artritis y artrosis. Tengo de todo, imagínate. Y lo que me dice el doctor es que no debo mover los dedos (…). No dejaré de tocar el arpa y, si tengo que quedar así, yo me moriré en mi ley hasta el final”, indicó la cantante durante el programa “El artista del año”.

Laurita Pacheco en la actualidad

A pesar de todas las adversidades que pasó Laurita Pacheco, hoy en día cuenta con dos negocios: un restaurante de comida arequipeña y una pollería. Esta última fue inaugurada recientemente. Además, continúa con sus actividades musicales y hace poco lanzó su nuevo tema, “No me digas adiós”.

Laurita Pacheco sigue con sus presentaciones musicales en el país. Foto: Facebook

“Siempre que miro atrás y veo lo duro que fue toda mi vida, pienso que tuvo que ser Dios quien me ayudó tanto. De verdad, me siento muy afortunada y bendecida”, declaró la cantante en una entrevista para Trome, en la que anunció la inauguración de su pollería, “Chombas Chicken”.