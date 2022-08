Gian Marco y Marisol García: ¿cómo fue el romance que inspiró el tema “Canción de amor”?

La recordada balada de Gian Marco atesora una de las historias de amor favoritas de la farándula local. Marisol García, actual conductora de “24 horas” en Panamericana, no solo protagonizó el video musical de “Canción de amor”, sino que también fue la musa del cantautor en los años 90.

Si bien es cierto que Gian Marco ha iniciado una nueva etapa en su vida tras la separación de su exesposa Claudia Moro y ahora mantiene una relación con Juliana Molina, uno de los romances que aún perduran en el recuerdo de los peruanos es el que protagonizó con Marisol García, por lo que a continuación te contamos más de su historia de amor.

Gian Marco y Marisol García

El cantautor peruano comenzó su carrera en la música desde temprana edad y a los 20 años ya estrenaba su primer álbum. Por su parte, Marisol García era una modelo limeña. En 1992, ambos mantuvieron un romance que llegó a las pantallas gracias a “Canción de amor”.

Gian Marco: “Canción de amor”

En 1992 estrenó el video de “Canción de amor”, pieza musical perteneciente al álbum “Personal”. En dicho clip, un joven Gian Marco mantiene la ilusión de enamorar a Marisol a través de sus letras.

Mira AQUÍ el video musical de “Canción de amor” de Gian Marco.

Gracias a la química de la entonces pareja en el video de “Canción de amor”, esta se volvió la favorita de los enamorados y hasta la fecha es una de las canciones recurrentes en las dedicatorias románticas.

Como una curiosa anécdota, en mayo de 2022, Gian Marco recordó una de las discusiones que tuvo con Marisol García. El baladista acotó que ambos estaban peleados y pudieron reconciliarse en un programa en vivo de la época.

“¿Sabes qué me acuerdo? Claro, en esa época estábamos, Marisol y yo éramos enamorados. Ahora tiene una familia hermosa con Juan Manuel y con hijos preciosos. Me acuerdo que yo me había peleado con ella, creo que nos amistamos en ese programa. Fue por esa época, en el 92″, agregó en “+ Espectáculos”.

Luego de que inevitablemente la relación llegara a su fin, tres años después, la modelo se casó con Juan Manuel del Mar Estremadoyro, un empresario que fue alcalde de Santiago de Surco en el periodo del 2007 al 2010, y actualmente tienen tres hijos.

Aunque Gian Marco y Marisol García se separaron, ambos siguieron sus caminos e incursionaron en sus respectivas carreras. El cantante triunfó con éxitos como “Parte de este juego”, “Te mentiría” y otros. En tanto, la presentadora desarrolló su carrera como periodista hasta destacar notablemente en la conducción de “24 horas” de Panamericana.