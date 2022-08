Madonna: reina del pop celebra 64 años

“He tenido una vida extraordinaria y tengo que hacer una película extraordinaria”, ha dicho Madonna sobre su autobiografía que alista para la pantalla grande y que es parte de la celebración de sus 64 años, cumplidos ayer.

Y aunque hoy asegura que ha tenido una vida extraordinaria, sus biógrafos señalan que la misma está llena de historias nada alegres que darían para grandes momentos de cine, desde su turbulenta relación con su padre a sus días como chica del guardarropa en el club Danceteria de Nueva York (junto al pintor Keith Haring).

“Madonna cumple 40 años en el mundo de la música y todavía ninguna estrella pop ha demostrado ser más subversiva y provocadora que ella”, aseguran en el diario El País.

Desde que apareció en 1982, ha estado bajo el escrutinio público mundial y ella no ha hecho esfuerzo alguno para complacer a sus detractores.

“Seguramente Madonna ha sufrido todos los acosos posibles que una estrella del pop puede soportar: sexual, críticas a su físico, machismo, clasismo; acusada de antirreligiosa, sacrílega, apropiacionismo cultural, impostora por la utilización de playback en los conciertos, antipatriota, hereje, financiadora de una supuesta secta (la Cábala), obsesionada con la juventud... Sí, siempre ha ido demasiado lejos en todo, y eso, siendo una mujer y además proveniente de la calle, no se le ha tolerado. En los ochenta quemó crucifijos en el video de ‘Like a prayer’; en los noventa publicó un libro, Sex, con las imágenes más explícitas sobre homosexualidad y fetichismo jamás exhibidas por una estrella; en los 2000 se dio un apasionado beso con Britney Spears en una gala de unos premios ante millones de personas que lo seguían por televisión...”, reseña el diario español.

Madonna ha despachado 250 millones de discos y es la artista femenina más vendedora de la historia, lo que no está nada mal para una chica que nació en un suburbio de Detroit y que vio sacudido su mundo cuando con solo seis años perdió a su madre.

Cuando comenzó a trascender, se encontró rodeada de hombres triunfadores como Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Phil Collins, George Michael o U2. Entre los 25 discos más vendidos de los ochenta, la década en la que arranca su carrera, solo se cuelan dos mujeres, ella (con Like a virgin y True blue) y Whitney Houston.

Hace unos días, la fiesta que organizó Madonna en una disco situada en Central Park, a la que asistieron amigos, fans y colaboradores, fue para celebrar la próxima aparición de Finally enough love: 50 number ones, su nuevo disco en el que se recopilan los 50 números uno que ha conseguido a lo largo de su carrera.

En el aspecto personal, fue madre con el bailarín cubano Carlos León, con quien tuvo su hija Lola, ahora de 26 años. Pero antes, en 1985, se casó con el actor Sean Penn, de quien se divorció en 1989. En el 2000, casada con el director Guy Ritchie, la cantante tuvo a Rocco, que dejó las pasarelas para convertirse en pintor. Con el tiempo, adoptó un niño y tres niñas malauis: David, Marcy James y las gemelas Estere y Stella. La diversidad es la norma de la casa, recordaron en el medio ABC.

Sobre su filme, la también actriz reconoció que elaborar el guion sobre su propia vida no le está siendo sencillo. “Tengo un guion muy largo, y abreviarlo me está resultando dificilísimo”, reveló en una entrevista para Vanity Fair acerca del libreto que escribe junto a Erin Cressida Wilson. “Lo he estado recortando, pero es como cortarme mis propias extremidades”.

El proceso de selección que nombró a Julia Garner como posible protagonista del filme tuvo etapas como esas sesiones de coreografía de once horas, supervisadas tanto por el coreógrafo habitual de la estrella como por la cantante en persona. Sin duda, uno de sus trabajos más esperados.