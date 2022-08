¿Quién es Edu Lecca, el cantante que podría ganar “La voz Perú” junto a Christian Yaipén?

Edu Lecca es uno de los participantes que podría ganar la nueva temporada de “La voz Perú”. Desde su audición a ciegas, el artista trujillano ha protagonizado sorprendentes performances. Si el entrenador Christian Yaipén confía en su talento, podría ser el finalista de dicho equipo.

Ser medianamente conocido ha sido un arma de doble filo para Edu Lecca. Mientras algunos cibernautas resaltan su registro vocal, otros han asegurado que sigue en la competencia de canto por favoritismo, por ser conocido del líder del Grupo 5.

¿Quién es Edu Lecca?

Eduardo Jefferson Lecca Castro es un cantante y compositor peruano de 31 años. Se inició en la música desde los 5 años cantando mariachis. Comparte con su padre el amor por la música. También aprendió a tocar instrumentos musicales como guitarra y trompeta.

Lecca, natural de Trujillo, ha estado en importantes agrupaciones de cumbia como Hermanos Silva, Caribeños de Guadalupe y Grupo 5, en las que compartió escenario con Christian Yaipén, quien ahora es su entrenador en “La voz Perú”.

Edu Lecca logró respaldo del público para continuar en "La voz Perú". Foto: composición LR/Facebook/Edu Lecca

La canción que Edu Lecca hizo un éxito fue “Punto de partida”, tema que grabó durante su paso por los Caribeños de Guadalupe. En dicha agrupación de cumbia, el artista también interpretó canciones como “Dile la verdad”, El solitario”, “Porque un hombre no llora” y “Tu falta de querer”.

¿A qué se dedica ahora?

Edu, conocido también como la ‘Voz Romántica de la Cumbia’, decidió iniciar una carrera como solista desde antes de la pandemia. Como no podía hacer conciertos presenciales, tuvo que adecuarse a la tecnología. Tiene su propia orquesta musical, en la que comparte escenario con su pareja y madre de su pequeño hijo.

Lecca vive en Trujillo junto a su familia. Pero debido a su participación en “La voz Perú”, ha estado viniendo seguido a Lima. Asegura que ha tenido que hacer un gran esfuerzo para poder cumplir con todos los requerimientos del programa.

Su paso por “La voz Perú”

El cantante audicionó en la nueva temporada de “La voz Perú” con el tema “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro. Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Noel Schajris y Christian Yaipén voltearon sus sillas por Edu Lecca, pero el argentino fue bloqueado por el líder del Grupo 5.

Tal vez la presentación de Lecca que generó más polémica fue cuando batalló contra Lucciano Brandino con el tema “Tengo todo excepto a ti” .

Algunos usuarios aseguraron que el trujillano no debió clasificar. “Lucciano, ellos no te merecen. No suelo alabar tanto a alguien, pero cuando alguien capta mi atención, de verdad que lo tengo que decir. Qué bien cantas, qué bien interpretas, ¡qué notas hiciste! Y encima tienes ese raspie que me gusta mucho en un cantante. Que Dios siga bendiciendo esa voz, llegarás lejos”, “Lucciano debió ganar. ¿No se supone que eligen al mejor? Esto es la voz. No, esto es la amistad” y “Definitivamente el ganador es Lucciano. Tremenda puesta en escena. Qué criterio tan fuera de base el de Christian al final. Lucciano, cuando vengas a Trujillo, sin duda te iré a ver”, escribieron algunos cibernautas de YouTube.

Ya en la etapa de conciertos, Edu Lecca (también conocido como ‘Peluche’) se mostró mucho más confiado y logró importantes reacciones tras cantar “Te lo pido por favor”, “Hoy tengo ganas de ti” y “Quédate con él”. Además de Christian Yaipén, el argentino Noel Schajris es el entrenador que más lo ha apoyado con sus comentarios.