¿Por qué Lita Pezo es candidata a ganar “La voz Perú” junto a Eva Ayllón?

Este sábado 20 de agosto, se realizará la gran final de “La voz Perú 2022″. El encargado de elegir al ganador o ganadora de esta temporada será —una vez más— el público, que desde el martes 16 ya puede votar por sus favoritos, vía la app de Latina.

Una de las competidoras que se perfila a ganar la nueva temporada de “La voz Perú” es Lita Pezo, quien es parte del equipo Eva Ayllón. La joven se hizo conocida como imitadora de Isabel Pantoja en “Yo soy kids”, concurso que ganó.

Lita Pezo regresa recargada a "La voz Perú" tras contagiarse de COVID-19. Foto: composición LR/captura de Latina TV

Favorita del público

En su presentación del martes 16 de agosto, Lita Pezo logró obtener más votos que sus compañeros de equipo como Carmen Castro, Arturo (el ‘Sonero del Guetto’) y Gretell Sanabia (la ‘Cubana’), quien tuvo que dejar la competencia por decisión de su entrenadora, Eva Ayllón.

Pezo, natural de Iquitos, interpretó de forma magistral el tema “Celos”, de Camilo Sesto, y logró que los cuatro miembros del jurado se pusieran de pie. Daniela Darcourt hizo un gesto de reverencia, mientras que Christian Yaipén se declaró fan de la concursante.

A través de las redes sociales, los cibernautas aseguraron que la cantante debería ser la ganadora de “La voz Perú” . “Si es por talento, Lita debe ganar. Gran voz, potencia, matices hermosos, amplio rango vocal, afinada, interpretación profesional e imponente en el escenario. Muchos éxitos”, “¡Tremenda Lita! Definitivamente, este es su momento. Mi favorita. Vamos con todo a esa final”, “¡No confiarnos! A seguir votando mucho por Lita Pezo para que pueda levantar el trofeo de ‘La voz Perú' 2022. Demasiado talento, Lita” y “El argumento fuerte que la maestra Eva ya se merece su temporada triunfadora; y, por intermedio de Lita, altamente probable”, expresaron en YouTube.

“¡¡Grande, Lita!! Es como si fuera la versión femenina de Luis Migue. Le prestas atención en toda la canción porque te envuelve con su voz y con su interpretación. Muy bien al elegir canciones icónicas y cantarlas sin quitarle la esencia. A ganar, simplemente no hay nadie mejor que Lita”, “Lita solo necesita un buen equipo de trabajo en la industria musical y tendremos una cantante internacional. Porque ella es muy trabajadora y tiene mucho talento. Éxitos, Lita Pezo”, “Me gusta mucho como interpreta: hace que uno preste atención a toda la letra” y “Su nivel de interpretación es única. Entendí completamente la canción y el mensaje que da. ¡Grande, Lita!”, escribieron otros usuarios.

El jurado rendido a sus pies

Aunque Lita no es de su equipo, Daniela Darcourt no deja de elogiarla. En más de una oportunidad, la intérprete de “Señor Mentira” ha dicho que Pezo tiene muchas opciones de convertirse en la ganadora de “La voz Perú” 2022.

“Lita ha venido creciendo con su interpretación. Me recuerda mucho a Myriam Hernández, por momentos, cuando se va de costado. Todo lo que ha aprendido desde que imitaba a la Pantoja. Ahora está aquí con su propia voz. Tiene identidad, tiene potencia, tiene carisma, tiene ángel. Me gusta mucho. Te respeto, fuera de la competencia, dentro de la competencia. Lo que estás haciendo cada vez es mucho más increíble, mucho más de lo que yo misma me imaginé”, dijo la salsera el último martes.

Christian Yaipén se mostró fascinado con la performance de Lita Pezo, cuando cantó el tema “Acaríciame”. El cumbiambero aseguró que sintió que la joven le estaba cantando a él. “Lita, mis respetos para esta presentación. De verdad que estoy muy feliz (...). Te felicito por todo lo que estás logrando. Quiero que sigas adelante”, expresó el líder del Grupo 5.

“Lita, estoy muy orgullosa de ti. Te he visto chiquitita a través de la televisión. He seguido los programas donde has estado. Nunca imaginé tenerte a mi lado. Nunca imaginé ver esa interpretación que has adquirido. Pase lo que pase, eres una espectacular artista, la cual va a seguir aprendiendo”, le dijo Eva Ayllón a la joven de 22 años, luego de cantar “El hombre que yo amo”.

Los números la respaldan

Lita Pezo no solo ha logrado que su nombre sea tendencia en Twitter. Sus presentaciones en “La voz Perú”, que fueron subidas a YouTube, han generado miles de reproducciones. Su audición a ciegas, donde cantó “Quererte a ti”, ya superó el medio millón de reproducciones y los 800 comentarios.

En su charla con Christian Rivero, la imitadora de Isabel Pantoja recordó cuando no logró que ninguna de las sillas se volteara en la temporada anterior.

Aseguró que la COVID-19 dañó sus cuerdas vocales y que tenía muchas dudas de volver a intentarlo. Ese día, Christian Yaipén, Daniela Darcourt, Noel Schajris y Eva Ayllón apretaron el botón a pocos segundos de escucharla y lucharon para que ella se quede en sus equipos. Al final, la artista criolla logró que Lita se quede en su equipo y este sábado ella podría hacerle ganar este concurso por primera vez.