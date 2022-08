Tilsa Lozano: ¿por qué no es considerada una ‘conejita’ de Playboy?

Luego de ser parte de producciones para Playboy, Tilsa Lozano no dejaba de hablar sobre este logro en algunos programas de televisión. Llegar a estar en la misma empresa para la que las gemelas Bernaola posaron es un gran mérito. Asimismo, son contadas las modelos peruanas que han podido ser ‘conejitas’ de Hugh Hefner.

Sin embargo, la versión de Tilsa Lozano sobre su desenvolvimiento como modelo para la revista para adultos pronto fue refutada. ¿Por qué no sería considerada como una ‘conejita’ de Playboy? Entérate en la siguiente nota.

¿Por qué Tilsa Lozano no es considerada una ‘conejita’ de Playboy?

Tilsa Lozano participó en el año 2008 dentro de una producción titulada Surfing attraction para Playboy TV. En esta serie, interpretaba el papel de una sufista que dejaba de lado la competencia en la que se encontraba para entregarse por completo al placer.

Ese mismo año, obtuvo el reconocimiento como Miss Playboy TV 2008. Posteriormente, en el 2010, luego de ser imagen de diversas marcas y portada de revistas, vuelve a participar en otra producción para Playboy TV llamada Seduction weapons. Esta vez, tomaría el rol de Jackie, la jefa de una agencia de espionaje. La serie contó con 15 capítulos.

Tilsa Lozano participó en dos series para Playboy. Foto: composición LR/Playboy TV/Zona Base Net

Luego de todo este recorrido, era inevitable para Lozano no vanagloriarse de tremendos logros, pero no pasó mucho tiempo para que sea refutada por modelos que han posado para la revista. El detalle que resaltan sobre el desenvolvimiento de la exvengadora es que, precisamente, no ha sido portada de revistas de la marca, sino solo actriz en producciones para Playboy.

Sobre ello, se pronunciaron en su momento la peruana Ania Gadea, quien ha posado para la revista Playboy México y fue una de las primeras que hizo estas observaciones sobre la situación de Tilsa Lozano en el imperio de Hugh Hefner. Ella habló, para un programa de TV local, sobre el caso de Lozano de la siguiente manera: “Tilsa no es ‘conejita’. Es una chica que salió en una publicación, pero hay que ser realistas. Es como tu chica de ‘Domingo al día’, como una chica X. Algo así fue Tilsa para Playboy. Ella no salió en la revista, si no sales en la revista, no eres ‘conejita’”, indicó.

De igual manera, Gianina Luján, quien fue portada en el 2020 para Playboy España, dijo lo mismo de la modelo. Refirió que solo había sido una modelo invitada para los videos de Playboy TV, pero que no había sido considerada como modelo para la revista y que tampoco había tenido un contrato.