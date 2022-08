Paolo Guerrero quiso retomar relación con Alondra García Miró, según Gigi Mitre

La relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró es una de las más comentadas hoy en día. Dado que ninguno ha salido a aclarar los hechos, diferentes medios de comunicación especulan cómo está la pareja y su entorno con la presunta ruptura entre ambos. Gigi Mitre y Rodrigo González no fueron la excepción y comentaron al respecto.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Paolo y Alondra?

Este martes 16 de agosto, durante la emisión de “Amor y fuego”, Gigi Mitre y Rodrigo González dieron a conocer sus teorías sobre el actual estado del vínculo entre Alondra García y Paolo Guerrero. La versión de la conductora fue la más controversial.

“Paolo tenía intenciones de volver con Alondra. Esta vez creo que la que ha querido pasar página es Alondra y a Paolo ya no le quedó otra que seguir con su vida de soltero y seguir conociendo gente, conocer chicas”, dijo al iniciar. Asimismo, Gigi Mitre hizo un hincapié sobre la bailarina Ana Paula Consorte: “No sé si es su enamorada como tal, pero al menos es una amiga bastante cercana. Un poquito más que una amiga porque pasar un día en familia ya, presentes con los niños es wow”.

Doña Peta estaría triste con la ruptura de Alondra y Paolo

En el programa “En boca de todos” también se especuló sobre la popular pareja. Ricardo Rondón afirmó que quien “está triste es Doña Peta”. Posteriormente, se emitió un video para reflejar el cariño que la madre de Paolo Guerrero le expresó a Alondra García en el pasado.

“Es encantadora. Me hace reír, es muy buena conmigo. Se preocupa por mí. Se ha ganado mi corazón, verdaderamente. Ya no es una nuera, sino una hija. Me siento más tranquila porque ella está a su lado. Ella lo hace feliz, es muy graciosa y a cualquiera hace feliz. Es muy querendona y cariñosa”, dijo muy emocionada Doña Peta en su momento.