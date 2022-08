Mauricio Diez Canseco: ¿qué estudió y en qué trabajaba antes de fundar Rústica?

Mauricio Diez Canseco es uno de los empresarios más populares del Perú, pues es el dueño y fundador de Rústica, la reconocida cadena de restaurantes que cuenta con más de 50 locales en todo el país.

Actualmente, el empresario tiene 58 años y su historia de emprendimiento es larga, ya que antes de crear su franquicia tuvo que pasar por algunos retos que lo ayudaron a crecer para ser lo que es hoy en día.

¿Qué estudió y en qué trabajaba antes de fundar Rústica?

En una entrevista del 2014, para el programa “Empresarios líderes” de Claro TV, Diez Canseco dio a conocer que creció en el distrito de San Juan de Lurigancho. Sus primeros pasos en el mundo de los negocios los dio con la venta de marcianos a una edad muy temprana y con la ayuda de sus padres.

“Desde los 8 años, comencé a vender marcianos. Siempre he sido vendedor (...) Paraba en el mercado o en los parques de Zárate —en el distrito de San Juan de Lurigancho— vendiendo marcianos. Mi mamá italiana me ayudaba a hacerlos. Ella me inculcó el valor del trabajo y mi papá me enseñó a tener una actitud mental positiva”, declaró.

Luego reveló, en un reportaje de “Magaly TV”, que se desempeñó como taxista. Adicional a esto, realizó estudios en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y, posteriormente, obtuvo una maestría en Marketing y Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

¿Cómo surgió Rústica?

Cuando terminó sus estudios, el empresario buscó abrir su propio negocio. De esta forma, comenzó a emprender primero con la marca Pastipizza, la cual funcionaba en garajes al principio.

“El primero de ellos fue en Jesús María. Ahí empecé. Yo trabajaba como gerente en un banco. Y, para el negocio, me quitaba la corbata, me ponía un jean, compraba un kilo de harina y hacía la masa. Por eso ahora me dicen el ‘pizzero’”, declaró al programa “Empresarios líderes”.

Esta pizzería llegó a contar con 20 locales; sin embargo, al poco tiempo, el negocio pasó por una crisis económica. En este contexto, Diez Canseco decidió apostar por Rústica en el año 1993.

“Se fortaleció el negocio de la comida porque lanzamos las 5P: las pizzas, las pastas, las parrillas, los pollos a la brasa y los piqueos”, detalló.

Con este éxito, Maurició implementó un bar, karaoke y discoteca en los restaurantes, ambientes que se mantienen hasta la actualidad en las más de 50 sucursales que hay en todo el Perú de la franquicia. Asimismo, Diez Canseco también inauguró la cadena de hoteles Rústica.