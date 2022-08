Brunella Horna sobre ruptura con Renzo Costa: “Llevé terapia, fue una relación tormentosa”

La relación de Brunella Horna con Renzo Costa fue una de las más controversiales en el Perú. Este martes 16 de agosto, “América hoy” recibió la visita de Flor Polo y Susy Díaz para comentar respecto a temas amorosos; ante ello, la conductora del mencionado programa recordó esta difícil etapa en su vida calificándola como “tormentosa”.

Cabe recoerdar que Brunella Horna tenía 16 años cuando ingresó a “Bienvenida la tarde” y, a esa edad, también inició una relación con Renzo Costa. Este fue uno de los romances más mediáticos de la televisión peruana por la notable diferencia de edad y por las constantes polémicas que la modelo revelaba a nivel nacional.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre Renzo Costa?

Durante el programa “América hoy”, los conductores iniciaron un sketch para hacer algunas preguntas sobre las relaciones. Una de ellas provocó que Brunella Horna se refiera a su pasado con el ‘Rey de los cueros’: “¿Creen que cuando termina una relación, se debe perder la memoria?”.

“Voy a decir la verdad, cuando yo terminé mi relación llevé mucha terapia. Nunca lo dije, pero llevé mucha terapia porque sí fue una relación tormentosa. Ambas personas nos equivocamos y yo no quise volver a tener una relación así. Por eso, hoy en día, yo tengo una buena relación porque ya tuve el tiempo para curarme, no al 100%”, explicó Brunella. Sobre la pregunta antes realizada, respondió que “no”, “porque al final hay recuerdos para no volver a equivocarme”.

Brunella Horna aconseja a Vania Bludau

Finalmente, luego de ver la nota sobre Vania Bludau y un presunto nuevo romance en su vida, Brunella Horna no dudó en vrindarle un consejo basado en su experiencia: “Me parece muy rápido que haya iniciado cualquier tipo de relación porque ella viene de una relación muy tormentosa con Mario Irivarren, muy tóxica. Primero ella debe sanar y luego iniciar otra relación”.