La menstruación aún sigue siendo un tema que muchos prefieren no mencionar y que incluso genera pudor en muchas personas. Recientemente, la cantante Amy Gutiérrez protagonizó un incidente con su periodo durante una visita en vivo al programa “En boca de todos”, lo que provocó una ola de apoyo de parte de sus colegas.

“Es algo normal, lo he tomado con mucha tranquilidad. Hay que normalizar la regla, nada de vergüenza”, dijo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, son muchas otras las artistas internacionales que también hablan abiertamente y sin tapujos sobre este tema. Aquí te contamos quiénes son aquellas celebridades que se suman para derribar el tabú en torno a la menstruación.

PUEDES VER: Famosas que mostraron su apoyo a Amy Gutiérrez y contaron sus experiencias con la menstruación

Natalia Salas

La actriz Natalia Salas aseguró que no tiene problemas en hablar abiertamente sobre la menstruación e incluso contó una anécdota que le sucedió cuando estaba en medio de su viaje de promoción. Según indicó, no dejó que dicho suceso la prive de disfrutar con sus amigos.

“Nos pasa, me acordé que estaba con mi jean clarito y se me manchó con la regla, me puse un polo en la cintura y terminé mi tour. Nadie me fastidió, así debería ser. La regla es lo más cotidiano y normal del mundo ”, expuso.

Natalia Salas respalda a Amy Gutiérrez. Foto: captura de Instagram

Jennifer Lawrence

La famosa artista Jennifer Lawrence reveló durante una entrevista internacional que muchas veces tiene que adaptar sus actividades según la fecha de su periodo. Reveló que varió su atuendo para los Golden Globe del 2016 debido a la llegada de su menstruación y los síntomas que suele experimentar.

“La opción B era suelto en el frente, para no tener que preocuparme por ocultar nada. El otro era muy ajustado y no iba a sumir mi útero. No tengo por qué hacerlo”, dijo a Harper’s Bazaar.

Jennifer Lawrence ha participado en famosas películas. Foto: Vanity Fair

Meghan Markle

En un artículo para el medio Time, Meghan Markle habló sobre cómo el periodo influye en el desarrollo del potencial de las mujeres. Tomando como ejemplo su país natal, reveló que muchas niñas sienten vergüenza de asistir al colegio debido al estigma que aún existe en torno a la menstruación.

“ Muchas se sienten incapaces de participar en deportes y sin tener baños equipados disponibles para poder cuidar de ellas mismas. Usualmente, se alejan totalmente de la escuela”, reflexionó.

Meghan Markle es una actriz, empresaria y miembro de la familia real británica. Foto: Instagram

Kourtney Kardashian

La mayor del clan Kardashian también ha hablado abiertamente sobre la menstruación. Tiempo atrás, subió una fotografía en la que se lograba notar parte de su tampón, por lo que reflexionó con sus millones de seguidores.

“La fuente de vida no debería de avergonzarnos y no debería ser difícil de hablar. Madres, enseñen esto también a sus hijos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Kourtney Kardashian es la mayor de las hermanas de esta famosa familia. Foto: AFP

Jessie J

La cantante Jessie J participó de una campaña mundial para acortar la brecha de accesibilidad a productos femeninos en países en desarrollo. Habló sobre su propia experiencia y pidió normalizar los síntomas del síndrome premenstrual.

“Tienen que saber que cada cuerpo es diferente y lidia con dolor, cólicos, diferente tipo de sangrado. Conozcan qué es lo que mejor les funciona”, aconsejó.