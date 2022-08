Yessenia Villanueva revela cuál es su verdadera enfermedad: “Tengo cáncer al útero”

Las discusiones en la familia de Melcochita no cesan. Yessenia Villanueva se presentó en “Dilo fuerte” para comentar cómo es la situación actual con su hermana Susan Villanueva y sus padres. Asimismo, la hija del cómico aclaró cuál es la enfermedad que padece en realidad.

Como se sabe, Yessenia Villanueva y su hermana Susan mantienen una discusión pública; sin embargo, recientemente la hija mayor de Melcochita salió al frente para disculparse con su pariente por las declaraciones que hizo a nivel nacional.

¿Qué contó Yessenia Villanueva?

Durante su visita a “Dilo fuerte”, Yessenia Villanueva aclaró que no sufre de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), como lo dijo Susan, sino que padece cáncer al útero.

“Tengo cáncer al útero. A mí me gustaría pedirle perdón a mi padre. Estoy en un país donde no conozco a nadie, no tengo a nadie. Esto me ha afectado, mis amigas me dicen que todos dicen que tengo VIH. Imagínate cómo me puedo sentir”, expresó la joven.

Yessenia Villanueva pide perdón a Melcochita

Por otro lado, Yessenia Villanueva se refirió al conflicto familiar que existe con sus parientes y aceptó que le gustaría volver a tener tranquilidad en su hogar. Finalmente, le pidió perdón a Melcochita y a su hermana Susan.

“Padre, te pido perdón ante Dios y tu hijo. Espero que me perdones si te ofendí o te hice daño. Voy a comenzar a pagarte como lo hice, trabajando dignamente para mis hijos y sacándolos adelante”, fueron las palabras para Melcochita.

“Ella sabe cuánto amo a sus hijos. Yo no haré nada, el daño está hecho, pero yo la perdono. Me gustaría que en Navidad nos veamos por video y nos saludemos. Yo vine aquí a ayudar a mi familia”, finalizó.