Tom Holland y otros famosos que se alejaron de las redes sociales por salud mental

Las redes sociales pueden ser conflictivas y agobiadoras para muchas personas, lo que incluye a diversos personajes famosos. Este es el caso de Tom Holland, quien anunció su retiro de estas plataformas durante un tiempo con el objetivo de mejorar su salud mental. Así como él, varias figuras como Justin Bieber, Selena Gomez, Millie Bobby Brown, Brad Pitt, entre otros, se distanciaron de las plataformas.

Tom Holland

Este domingo 14 de agosto, el intérprete de “Spider-Man: no way home” contó que se retiraría un tiempo de redes sociales. En este anuncio, también presentó a la organización Stem4, la cual viene apoyando hace algún tiempo. Asimismo, habló de cómo los usuarios pueden ayudar a las organizaciones benéficas.

“Hola y adiós. He estado tomando un descanso de las redes sociales para mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar de Stem4. Es una de las muchas organizaciones benéficas a las que estoy extremadamente orgulloso de apoyar y me gustaría dedicar un momento para iluminar su fantástico trabajo. Por favor, tómate el tiempo para ver mi video, y si te sientes inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda tener resonancia, te lo agradecería mucho. Hay un enlace en mi biografía a The Brothers Trust Shop. Aquí puedes comprar una camiseta y ayudarnos a seguir ayudando a que estas increíbles organizaciones benéficas prosperen. Amor a todos ustedes, y vamos a hablar de salud mental”, colocó en el post que acompañó con un video.

Justin Bieber

En el año 2016, Justin Bieber estuvo saliendo con la modelo Sofía Richie de 17 años y, luego de subir una fotografía juntos en Instagram, el cantante recibió una ola de comentarios negativos.

Por ello, el intérprete de “Peaches” lanzó una fuerte advertencia: “Voy a volver privado mi Instagram si no paran el odio. Esto se está saliendo de las manos. Si ustedes son realmente fanáticos no deberían ser tan mezquinos con la gente que me gusta”.

Justin Bieber recibió críticas en Instagram tras publicar una foto con su pareja. Foto: captura de Instagram

Selena Gomez

Una de las celebridades que tuvo mayor impacto con las redes sociales es Selena Gomez, quien se alejó de Instagram en reiteradas veces por los problemas que contrajo en su salud mental luego de los comentarios efectuados sobre su físico.

Durante una conversación con la revista In style, Selena Gomez contó cómo se sintió en las plataformas cuando era muy joven: “Hubo un momento en que Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso. Cuando tenía 20, sentía que no era lo suficientemente guapa. Hubo un momento de mi vida en el que pensaba que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin maquillar”.

Selena Gomez logró superar este problema y ahora, a través de la mencionada plataforma, la intérprete de “Lose you to love me” promueve el contenido educativo sobre la salud mental.

Selena Gomez promueve la importancia a la salud mental a través de redes sociales. Foto: captura de Instagram

Brad Pitt

A diferencia de sus compañeros de profesión, Brad Pitt no considera que las redes sociales sean necesarias para él, y negó crearse una cuenta en las plataformas más utilizadas hoy en día.

En el 2019, durante una entrevista con E! news, el protagonista de “Tren bala” tuvo una fuerte expresión hacia Facebook, Instagram y demás aplicaciones. Cuando se le preguntó si algún día sería visto en las mencionadas redes, él respondió que “eso no va a pasar nunca. La vida es suficientemente buena sin Instagram. No le veo el sentido”.

Brad Pitt niega crearse una cuenta en Instagram. Foto: AFP

Millie Bobby Brown

A sus cortos 18 años, Millie Bobby Brown es una de las figuras más criticadas en redes sociales por su apariencia y cambios de look. La estrella de “Stranger things” mantuvo una entrevista con el medio Allure y explicó por qué tomó la decisión de alejarse de algunas plataformas.

“Es realmente difícil ser odiado cuando aún no sabes quién eres”, dijo y añadió: “Es como, ‘¿qué odian de mí?, porque no sé quién soy’. Es casi como, ‘está bien, voy a tratar de ser eso hoy’. [Y luego dicen], ‘Oh, no, odio eso’. ‘Correcto. Olvida eso. Intentaré ser eso hoy. ‘¡Oh Dios mío! Odio cuando haces eso. Entonces simplemente empiezas a callarte porque estás como, ‘¿Quién se supone que debo ser? ¿Quién quieren que yo sea para ellos?”.

Finalmente, la intérprete de ‘Eleven’ reveló que ha contratado a un personal para administrar sus redes de Instagram y Facebook, las únicas que siguen vigentes hasta ahora.