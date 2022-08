Nicola Porcella niega rotundamente ser amigo de Angie Arizaga: “Le deseo lo mejor, pero no”

La relación de Nicola Porcella y Angie Arizaga fue una de las más controversiales en los primeros cinco años de “Esto es guerra”. Sin embargo, con el tiempo se llegó a saber que en ese romance existía violencia psicológica, lo que rompió la ilusión de los televidentes que los seguían desde que inició el programa en América TV.

Este lunes 15 de agosto, Nicola Porcella se presentó en “D’ Mañana” y, durante una serie de preguntas personales, el modelo dio a conocer qué piensa de Angie Arizaga y la relación que mantiene con Jota Benz.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre Angie Arizaga?

Kurt Villavicencio fue el que cuestionó a Nicola Porcella sobre si el ex chico reality tendría una amista con Angie Arizaga y, ante la negativa del modelo, le preguntó si podría ser en el futuro. Ante la insistencia del popular ‘Metiche’, el exintegrante de “Esto es guerra” respondió con mucha seguridad: “No, para nada. Ni amigos, ni nada. Está clarísimo”.

Finalmente, explicó a qué se debe esta negativa: “Hay muchas cosas que nunca se hablaron y yo no estuve de acuerdo. Yo ya marqué un antes y un después, para atrás no hay. Yo no tengo por qué hablar. Le deseo lo mejor, pero de ahí a querer entablar una amistad es distinto. No quiero ser su amigo.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre Jota Benz?

En esta línea, Nicola Porcella también tuvo comentarios sobre la relación actual que tiene Angie Arizaga con Jota Benz: “Ojalá se casen. De verdad que les vaya bien. No iría al matrimonio ni sería el padrino del bebé. Eso ya pasó hace muchos años”.