Tom Holland dejará sus redes sociales por salud mental: “Pedir ayuda no debería avergonzarnos”

Este domingo 14 de agosto, Tom Holland anunció que se alejará de las redes sociales por un tiempo y explicó a qué se debe su drástica decisión. El joven actor de 26 años detalló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a distanciarse de sus seguidores en las plataformas.

Tom Holland es uno de los actores más queridos en Hollywood por su reconocido papel como el Hombre Araña en “Spider-man: no way home”. Por ello, esta noticia llamó la atención de los medios de comunicación y entristeció a sus fanáticos.

¿Qué dijo Tom Holland?

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Tom Holland precisó por qué se alejará de las redes sociales. Esta publicación ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones y miles de comentarios en apoyo y con mensajes para el actor.

“Hola y adiós. He estado tomando un descanso de las redes sociales para mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar de Stem4. Es una de las muchas organizaciones benéficas que estoy extremadamente orgulloso de apoyar y me gustaría dedicar un momento para iluminar su fantástico trabajo”, dijo al iniciar la descripción de la publicación.

Tom Holland apoya la salud mental

Finalmente, Tom Holland explicó cómo sus seguidores pueden apoyar este tema a través de su cuenta en Instagram: “Por favor, tómate el tiempo para ver mi vídeo, y si te sientes inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda tener resonancia, te lo agradecería mucho. Hay un enlace en mi biografía a The Brothers Trust Shop, donde puedes comprar una camiseta, y ayudarnos a seguir ayudando a que estas increíbles organizaciones benéficas prosperen. Amor a todos ustedes, y vamos a hablar de salud mental”.