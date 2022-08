Vania Bludau explota con servicio de telefonía móvil: “Hacen perder el tiempo a la gente”

El servicio de telefonía móvil presenta problemas que aquejan a miles de peruanos. Vania Bludau fue una de las afectadas y no dudó etiquetar a la empresa Claro Perú en su cuenta de Instagram para dar a conocer a sus seguidores el problema que viene enfrentando con este operador.

Como se sabe, Vania Bludau estuvo algunos días en el Perú disfrutando de algunos lugares paradisíacos junto con su madre. Tiempo después, la influencer regresó a Estados Unidos para residir durante mucho tiempo. Esta sería la razón por la que quiere cancelar el contrato que tiene con Claro; sin embargo, la empresa no responde su petición.

¿Qué dijo Vania Bludau?

A través de su cuenta oficial en Instagram, la ex chica reality publicó una historia en la que explicó cuál es el motivo de su descontento con Claro. No obstante, Vania Bludau emitió fuertes declaraciones contra la empresa y su forma de trabajar con los clientes.

“Llevo más de una hora al teléfono tratando de cancelar un servicio de celular de Claro Perú y no se les da la gana de cancelar mi línea para que la siga pagando. Me van colgando dos veces. Solo quiero cancelar la línea de celular que no utilizo”, dijo al inicio de la publicación.

“Podrían ser un poco más eficientes y dejar de insistir en que no cancele el servicio. No lo quiero. Claro Perú solo hace perder el tiempo a la gente”, finalizó.

Vania Bludau se quejó de Claro en redes sociales Foto: captura de Instagram

Vania Bludau vende prendas en su regreso al Perú

La modelo anunció que vivirá en Estados Unidos; por ello, hizo un llamado a su comunidad en Instagram para que acuda a su closeth sale, en el cual venderá sus prendas a precios más cómodos.

“Este mensaje va dirigido para las chicas, pues he visto que ha habido varios closet sale, y yo también quiero hacer uno. Es que, de verdad, me mudé, tengo demasiadas cosas aquí en Lima que no me las puedo llevar. Ya me deshice de unas, pero me quedan otras. Quería preguntarles cuándo les gustaría que lo haga”, expresó.