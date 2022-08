Ebelin Ortiz: “Billie nos enfrenta a la actualidad”

La sala del Teatro Ricardo Blume, por estos días, se ha convertido en un bar de los años 50. Entre canciones, risas, copas y lágrimas, Billie Holiday cuenta su historia. Mateo Chiarella dirige a Ebelin Ortiz en uno de sus mejores personajes. “A Billie la he estado esperando varios años”, dice sobre “El ocaso de una estrella”, una coproducción programada para el 2020. “El confinamiento nos hizo mostrarnos tal cual somos. Más vulnerables, sin ningún tapujo”.

Con piano en vivo, Ebelin Ortiz interpreta los temas de la voz de la intérprete de “Love me or leave me”, sobreviviente de la violencia de género y referente de la lucha contra el racismo. “Billie es una mujer del siglo pasado, pero nos enfrenta a la actualidad”, comenta la actriz que alguna vez habló sobre su historia acerca de la violencia machista. “Me pasa algo peculiar, es como si cruzara un umbral donde el personaje me posee. Y cuando cruzo esa puerta para salir al agradecimiento, es como si ella se fuera. Yo siento que es ella a través de mis ojos”.

Ebelin Ortiz ha estudiado la vida de la estrella del jazz que falleció a los 44 años por cirrosis hepática. “Lo que creo es que las personas enfermas, con adicciones, lo que buscan es cómo curar sus heridas. Creo que tanto las drogas como la violencia fueron una especie de adicción para ella. Ella sabe perfectamente que ese hombre la maltrata. Pero la ha pasado tan mal, ha sido víctima desde pequeña, luego trabajó en un burdel”.

La actriz sostiene que conocer la vida de Holiday es pertinente. “La obra es importante porque estos personajes hacen que nos miremos como personas vulnerables y ser empáticas con nosotras. Me ha tocado escuchar a mujeres decir: ‘No sé por qué lo aguanta’. Pero no sabes tú cómo empieza la violencia. Hablan desde ese lugar de superioridad. Hace poco querían dejarnos sin Ministerio de la Mujer. Hemos estado en confinamiento y han seguido las violaciones, las desapariciones de mujeres. Entonces, caramba, no me digas que eso no puede pasar en tu casa”.

“Nos tildan de locos”

Holiday cerraba sus conciertos con la estremecedora “Strange fruit” (1939), la canción considerada como la primera de protesta por los derechos civiles de los afroamericanos. Casi un siglo después, Ebelin Ortiz sonríe y cuenta qué hace para hablar de un tema que ve a diario, incluso en la clase política. “Hay que estar preparada, tomar bastantes vitaminas y preparar el cuerpo. Conocí a una persona que cree en el racismo inverso. Le dije que el racismo inverso no existe. Obviamente, se convirtió en una conversación y hablas del tema hasta el hartazgo. Es desgastante porque uno habla y nos tildan de locos, de exagerados”.

La actriz, que alguna vez postuló al Congreso, cuestiona las demoras ante denuncias. “Freddy Díaz y Wilmar Elera deberían estar desaforados”. Dice que, aunque no tenga un cargo, seguirá “haciendo política todo el tiempo” a pesar de las agresiones en redes sociales. “Están formando un grupo para venir a hacerme escándalo al teatro. Siento que me han dado más importancia de la que tengo y creo que son quienes mueven candidatos que son más bien pegados a la derecha, al extremo. Los dos extremos son terribles –no era necesario que saliera Castillo para darnos cuenta–, pero había una esperanza. Aunque canse, hay que seguir hablando de estos temas”. (Ortiz prefiere no dar declaraciones sobre Diego Bertie, con quien protagonizó Mamma Mia! y lo consideró su “mejor compañero”).