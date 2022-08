Alessandra Fuller debuta como productora de una cinta: “Estoy viviendo uno de mis sueños”

La actriz peruana Alessandra Fuller será una de las protagonistas del filme “Entre nosotros”, un thriller que inició el rodaje en nuestro país el último 9 de agosto. El proyecto está a cargo del director Martín Casapía Casanova, el mismo que dirigió la película “La Foquita: el 10 de la calle’', y fue escrito por el guionista español Samuel del Amor.

Esta historia, que rinde homenaje a los libros de Agatha Christie y al popular juego de mesa Cluedo (Clue), plantea un asesinato en una casa cerrada de la que a primera vista nadie ha podido salir. A partir de ello, empiezan a surgir todos los motivos y las coartadas de los presentes, que van desvelando que nadie es quien parece.

Alessandra Fuller, quien protagonizó “A tu lado”, película premiada en Los Ángeles Film Awards y que se ganó el corazón de miles de peruanos al participar en la serie juvenil “Ven baila quinceañera”; compartirá roles con Miguel Iza y el actor español Diego Domínguez, conocido por la serie de Disney “Violetta”.

También participan los talentosos actores españoles Adrián Pedraja, Rosalinda Galán y Alfons Nieto.

Su nueva faceta

Fuller se encargará de la producción de esta emocionante cinta de suspenso, en conjunto con las productoras cinematográficas Amazon Pictures y Lfante Films. Pese a que tiene 27 años, la actriz cree que tiene la capacidad de asumir este gran desafío.

“Definitivamente es un reto que sugiere una exigencia superior a la que estoy acostumbrada desde mi rol de actriz, pero también es cierto que la ilusión y motivación es mucho más grande, y ello me da la energía y fuerza para entregar aún más de mí. Y es que, sin lugar a duda, estoy viviendo uno de mis sueños, y confieso que ni en mis mejores sueños imaginé que produciría mi primera película a esta edad. Siento gratitud infinita. Agradezco la oportunidad, al maravilloso guion de ‘Entre nosotros’ y al tremendo equipo que hemos logrado armar para este increíble proyecto”, dijo la artista para La República.

Dará la talla

Desde que el proyecto llegó a sus manos, Alessandra Fuller ha estado trabajando con ahínco y ha podido demostrar su versatilidad y su gran capacidad en este cargo tan importante como productora de “Entre nosotros”. Dijo que las carreras de Ciencias de la comunicación y Negocios internacionales le han brindado mucho crecimiento en lo personal y profesional.

“Sin duda, me han dado muchísimos recursos para afrontar este nuevo reto. De igual modo, no puedo dejar de agradecerle a cada compañero y compañera con quien he tenido la fortuna de coincidir y trabajar desde tan chica, tales como técnicos, productores, directores y demás, de quienes he podido absorber mucho aprendizaje”, expresó la productora ejecutiva de “Entre nosotros”.

Trabajo en equipo

Por otro lado, la actriz que hace unas semanas fue a Qatar a alentar a la selección peruana de fútbol aseguró que el trabajo en una película de quienes están detrás de cámaras es fundamental y detalló cada etapa de la producción.

“Toda película se hace en equipo y cada persona cumple un rol clave para el resultado final. Se involucran muchos talentos al momento de hacer cine, puesto que consta de distintas etapas. Desde la creación del guion, el proceso de casting, la preproducción que es súper amplia, ya que engloba el scouting de locaciones, propuestas de vestuario, maquillaje, catering, la dirección de arte y fotografía, y muchos detalles que deben estar perfectos para el rodaje. Luego, la posproducción y todos sus elementos de edición para llegar a la distribución y promoción del filme. Sin duda, es un camino que envuelve un trabajo en conjunto, que viene siendo maravilloso”, especificó Alessandra Fuller.