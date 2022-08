Olivia Newton-John, símbolo de los 70

En Florida, hace tres años, Olivia Newton-John se reunía con John Travolta para la primera de las varias celebraciones que siguieron por la película “Grease”. En ese momento, hubo cerca de 20 mil personas, hecho que confirmó la fama atemporal de la cinta, pero también de las canciones en la voz de la actriz que fue considera la primera vocalista pop femenina de la década de 1970. Ayer, la artista y además símbolo de la lucha contra el cáncer falleció a los 73 años.

“Falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, escribió en Facebook su esposo, John Easterling, con quien se casó en secreto en Perú en el 2007. “Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil. Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”.

De hecho, en una de sus últimas entrevistas en televisión, habló sobre el cáncer en “The Today Show”. En el programa emitido en octubre, respondió a la presentadora Hoda Kotb, quien dio su testimonio sobre la enfermedad. “Somos hermanas... Cualquiera que haya emprendido este viaje con cáncer, tiene destinos desconocidos, sorpresas y giros”, dijo la actriz en referencia a la reaparición de la enfermedad.

Newton-John batallaba en los últimos años con un cáncer grado 4 que había hecho metástasis. “Mi batalla contra el cáncer empezó en 1992 y desde entonces he pasado por el quirófano y me he sometido a sesiones de quimioterapia. He tenido la suerte de poder hacer yoga, de recibir masajes, homeopatía y medicación, y durante varios años me encontraba muy bien”, declaró en el 2021 a la revista People.

“Hiciste que nuestras vidas fueran mejores”

Después de confirmarse el deceso, John Travolta utilizó las redes sociales para rendirle tributo a la cantante de “Hopelessly devoted to you”. “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.

"Grease". La banda sonora de la película estrenada en 1978 es una de las más vendidas de la historia. Foto: difusión

En cuanto a su legado musical, tuvo 4 premios Grammy y vendió más “cien millones de discos”. Variety citó al historiador Joel Whitburn, quien explicó por qué Newton-John fue la solista más exitosa de los 70. Sus sencillos se ubicaron en el top 10 y la canción “You’re the one that I want”, el dúo con Travolta extraído de la banda sonora de Grease –una de las más vendidas de la historia– logró estar casi seis meses en las listas estadounidenses. En los 80, con “Physical” fue nominada al Grammy.

En la lucha contra el cáncer también trascendió con su fundación y pidió a su país natal, Australia, que adoptara las leyes del Estado de California, Estados Unidos, donde vivía, para permitir el uso medicinal de la marihuana. “Mi sueño es que pronto en Australia esté disponible para todos los pacientes con cáncer y las personas que están pasando por un cáncer que causa dolor”. Admitió que vivió momentos de “desesperación”, pero que había tenido “una carrera increíble” y “nada de que quejarse”.