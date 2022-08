¿Nuevo romance? Camilla Cabello es captada caminando de la mano con Austin Kevitch

Tras el fin de su relación con Shawn Mendes, Camila Cabello fue captada caminando de la mano en Los Ángeles con quien sería su nueva pareja, Austin Kevitch. Muchos conocen y saben de la cantante cubano-estadounidense, pero poco se sabe acerca de él.

De acuerdo a sus redes sociales, Austin es CEO y fundador de una aplicación de citas llamado Lox Club, cuyo público son judíos de altas clases económicas. El aplicativo que ha ganado cierta popularidad solo funciona en Nueva York, Miami y LA, donde se les vio a ambos compartiendo un agradable momento.

Las especulaciones sobre el romance que sostienen comenzaron a tomar fuerza en junio, luego de ser vistos juntos en un ameno paseo. Antes de salir con él, Camila Cabello estuvo en una relación de dos años con Shawn Mendes que fue muy conocida por la colaboración del tema titulado “Señorita” y que, hasta la actualidad, ha sumado más de 1.418 millones de visitas solo en YouTube.

Camila Cabello y Shawn Mendes: ¿por qué terminaron su relación?

En noviembre del último año, la cantante Camila Cabello y el también artista Shawn Mendes anunciaron el fin de su relación. Mediante un comunicado que ella difundió, señaló que conservarían una amistad sin ofrecer detalles de lo sucedido.

“Mis prioridades han variado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida. Y lo mismo ha ocurrido con esos años que estuvimos juntos. Mi objetivo ahora era simplemente ¿cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana y feliz? Hice mucha terapia, y mis metas han cambiado. E incluso ahora, mientras estoy de promoción, si no me estoy divirtiendo, ¿cuál es el maldito punto? Creo que a medida que me hago mayor, lo que deseo en primer lugar varía. Y siento que así fue para los dos. Debido a que ambos comenzamos muy jóvenes también. Estamos aprendiendo a cómo ser adultos saludables”, escribió Cabello meses atrás.