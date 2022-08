¿Quién fue Olivia Newton, la actriz y cantante que protagonizó “Grease” junto con John Travolta?

Este lunes 8 de agosto, Olivia Newton falleció tras varias décadas de intentar superar el cáncer de mama. La recordada actriz británico-australiana llegó al estrellato luego de grabar “Grease”, película en la que John Travolta también fue parte del elenco. Sin embargo, la celebridad tuvo una faceta como cantante.

Antes de culminar la producción de “Grease”, Olivia Newton pasó por varias etapas en su carrera artística, por la que también fue conocida. En esta nota conoce las facetas de la compañera de John Travolta.

Olivia Newton fue cantante

Nació en 1948 en Inglaterra y a los 5 años de edad se mudó a Australia. Desde su niñez, Olivia Newton destacó por su melodiosa voz; por ello, empezó a participar en varios concursos y consiguió regresar a Inglaterra, país en el que grabó sus primeras composiciones.

Géneros como el pop y el country fueron característicos de Newton. En 1966 lanzó su primera canción titulada “Till you say you’ll be mine”. Años después, en 1974, acudió al Festival de Eurovisión, en Reino Unido, con la canción “Long live love”.

En ese año, Olivia Newton grabó la balada “I honestly love you” y se posicionó como el primer lugar del Billboard estadounidense. A partir de ahí conquistó a la población norteamericana con sus canciones.

La carrera como actriz de Olivia Newton

También fue parte del elenco actoral en películas como “Xanadu” y “Two of a kind”; sin embargo, la filmación que la llevó a la cima de su carrera fue “Grease”. En esta producción, Olivia Newton interpretó a Sandy, la pareja de Danny, personaje que recreó John Travolta.

Olivia Newton y John Travolta protagonizaron "Grease". Foto: captura de "Greasse"

El cáncer de mama que sufría Olivia Newton

Le diagnosticaron esta enfermedad en 1992, luego de que su padre falleciera. En 2013 estuvo involucrada en un accidente vehicular y, tras una serie de exámenes, los doctores identificaron que poseía un tumor en el pecho. La tercera vez que fue advertida del mal se registra en el 2017, pero Olivia Newton tenía un cáncer sumamente complicado de tratar.

Cáncer de mama en fase 4 con metástasis en los huesos fue el diagnóstico que los profesionales informaron sobre la salud de Olivia Newton. Con el tiempo, el cáncer avanzó generando una fractura en la base de la columna, pero en el 2018 volvió a caminar sin las muletas y el bastón que usaba.

“Ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo, ya sentía que algo no iba bien”, afirmaba Olivia Newton para el medio The Guardian; y agregaba: “Siempre me preocupa cuando vuelve, pero pensé que lo superaría una vez más”.