Juliana Oxenford lamenta cobertura periodística sobre la hija de Diego Bertie: “El dolor no es noticia”

Tras el fallecimiento de Diego Bertie, los medios de comunicación están en busca de alguna declaración por parte de los familiares del actor peruano. Debido a la molestia que puede causar, varias figuras televisivas salieron al frente para pedir respeto. Una de ellas fue Juliana Oxenford.

En la madrugada de este viernes 5 de agosto, las autoridades peruanas acudieron al hogar de Diego Bertie tras un llamado de emergencia. El actor cayó del piso número 14 del edificio donde vivía y el cuerpo fue llevado al hospital Casimiro Ulloa. Horas después de lo sucedido, el establecimiento de salud emitió un comunicado para confirmar la muerte del actor.

¿Qué dijo Juliana Oxenford?

Al iniciar el programa “Al estilo de Juliana”, la periodista hizo un llamado de atención a los profesionales que no sienten empatía por el dolor de los parientes de Diego Bertie y envió un mensaje para exigir respeto por el dolor de esta lamentable pérdida.

“Si la familia decide reservarse y no compartir la información de dónde será velado Diego Bertie, hay que cumplir con eso. Es lo mínimo que podemos hacer siendo periodistas responsables que entendemos el dolor de otras personas”, dijo al iniciar.

“Es muy duro. Los seres humanos tenemos derecho a llorar en soledad y en privado, con nuestros familiares y la gente que queremos, no estar expuestos a una situación donde van a terminar presentando un primer plano de la lágrima, del dolor. Eso no es noticia. La noticia es que Diego Bertie dejó de existir a los 54 años. Lo único que importa es que la gente que lo quiso tanto pueda recuperarse de un evento tan doloroso como este”, prosiguió.

Asimismo, tuvo palabras respecto a la hija del cantante: “La hija no tiene ningún tipo de exposición. No es famosa, no es una persona que quiera tener a la prensa encima. Se acaba de enterar de que su padre ha muerto”.

Lucía Oxenford también se pronunció en redes

La hermana de Juliana mostró su incomodidad en redes sociales. A través de su cuenta oficial en Twitter, Lucía Oxenford tuvo fuertes palabras para los medios de comunicación que realizan una cobertura irresponsable e insistente con respecto a los allegados del también cantante.

“Un asco los periodistas acosando a la familia de Diego Bertie en la puerta del edificio. No retuiteo el video porque eso me haría parte de toda esa gente deshumanizada. Una verdadera m*** de periodismo. Dejen a la familia en paz”, se puede leer en la publicación de la profesional.