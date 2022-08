Lucho Guanilo, el cantante que conquistó al jurado de “La voz Perú” tras dejar Los Caribeños de Guadalupe

El último miércoles 3 de agosto se terminó de definir a los 48 participantes que clasificaron a la etapa de los conciertos en vivo de “La voz Perú”. A lo largo de las ‘batallas’, hubo voces que emocionaron a los entradores Noel Schajris, Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Christian Yaipén. Uno de esos concursantes fue Lucho Guanilo, proveniente de su amado pueblo San Pedro de Lloc (Pacasmayo, La Libertad).

Lucho Guanilo logró su pase a los conciertos en vivo tras batallar contra Angel Díaz. Ambos cantaron “La copa rota”, del colombiano Alci Acosta, pero quien resaltó más por su buena interpretación fue el norteño.

“Lucho, tú estabas sentado en una de esas mesas de cantina donde te ponen aserrín en el piso. Hermano, qué manera tan bonita de expresarte, de frasear. Fuiste muy inteligente con el tiempo y eso es muy valioso”, comentó emocionada Daniela Darcourt.

Lucho Guanilo logró su pase a los conciertos en vivo tras batallar contra Angel Díaz. Fotos: Composición LR / Instagram / Lucho Guanilo

Al final, Eva Ayllón decidió que Lucho Guanilo pase a la siguiente etapa. “Les doy las gracias por haberlo realizado muy bien, por haberse compenetrado, por haber sido un dúo de verdad. Estoy muy orgullosa de ustedes”, dijo la artista criolla antes de eliminar a Angel Díaz.

“Lucho es un tremendo artista. El tema le favoreció por la tonalidad y su estilo”; “Lucho tiene la voz especial para el bolero, es todo”; “Tremenda voz de Luis, me sorprendió en las audiciones a ciegas y ahora también. Merecido ganador”; “Angel es entonado y tienen buena dicción, pero Luchito se llevó esta batalla... su tono perfecto para este bolero con un toque de picardía”; fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en el canal de YouTube de “La voz Perú”.

¿Quién es Lucho Guanilo?

Lucho Guanilo es un cantante de 27 años. Se hizo conocido por haber sido parte de la orquesta de cumbia Los Caribeños de Guadalupe. Fue el encargado de interpretar temas como “Palabras”, “Hay que saber perder”, “Collar de lágrimas”, “Llorando mi tristeza”, “Mil cervezas”, “Mal amigo” y “Mix mentirosa”.

Guanilo, quien estuvo en la agrupación unos seis años, también protagonizó el videoclip de “Tan bonita para qué”.

Durante su paso por la orquesta de cumbia, Lucho compartió escenario con Edu Lecca, quien también clasificó a los conciertos en vivo en “La voz Perú”, pero en el equipo de Christian Yaipén.

Emocionó en su audición a ciegas

Hace dos semanas, Lucho Guanilo apareció en “La voz Perú” y logró voltear las sillas de los cuatro entrenadores al interpretar “Qué quieres tú de mí”, una versión de Ismael Miranda. Antes de su audición a ciegas, el cantante aseguró que llegó a la competencia para revalorizar el bolero peruano.

“Yo he volteado porque me gusta el color de tu voz, me gusta este género, a veces me doy el placer de poder cantarlo. Es una letra distinta a la que conozco. Te felicito, te abrazo y te doy la bienvenida. De más está decirte que este es el equipo donde tú debes de estar”, dijo Eva Ayllón.

¿A qué se dedica ahora?

Además de ser parte de la nueva temporada de “La voz Perú”, Lucho Guanilo forma parte de la orquesta Los Tigres de la Cumbia y comparte escenario con otros cantantes que también integraron Los Caribeños de Guadalupe. Paralelo a ello, en su canal de YouTube interpreta temas de otros géneros.

Junto a su nuevo grupo, Lucho Guanilo rindió un homenaje a Edwin Alcántara y el videoclip tuvo muy buenos comentarios en YouTube.

Lamentablemente, tuvieron que retirar la producción por una queja de una orquesta. Al parecer, Los Caribeños de Guadalupe reclamaron el derecho de autor de las canciones como “Ya la perdí”, “Mentiras” y “Hay que saber perder”.