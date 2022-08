Coach vocal de Faraón L. Shady: “Tiene bastante performance, es un chico que tiene ideas bonitas”

Dentro del género urbano, Faraón Love Shady es uno de los artistas más escuchados en las diferentes plataformas musicales. Más allá del contenido que tienen sus letras, el cantante ha demostrado muchas ganas de posicionarse como uno de los mejores en América Latina y va en búsqueda de ello.

Su coach y entrenadora de canto, Mari Zi, participó en una entrevista en el podcast Métrica Latina y señaló que él tiene una perspectiva clara con respecto a los objetivos que desea conseguir en su carrera profesional. La también rapera señaló que tiene grandes ideas más allá de su personaje.

“Él tiene bastante performance porque está claro. Su personaje es supercarismático, alegre. Él está claro. Es un chico que tiene ideas muy bonitas y los consejos que da, (según) lo que percibo, son parte de su pensamiento. Es superoptimista”, detalló.

Según contó Mari Zi, Faraón viene entrenando en su escuela cerca de un mes, donde le otorga lo que él necesita para poder mejorar en su ruta como artista dentro del género urbano. Al respecto de cómo fue el vínculo que tuvieron para poder empezar la asesoría, dijo:

“En una reunión donde me llenaron de valor para regresar a la música, me contacta y tuve una conversación telefónica con Faraón. Concretamos, vino con su mánager a mi estudio y para qué, me parece un tipazo. Estoy muy contenta con su trato y lo que está logrando”, agregó.