Critican al jurado de “La voz Perú” por la eliminación de Astrid Carolina tras gran performance

Una de las batallas más potentes de “La voz Perú” la protagonizaron Astrid Carolina y Guscifer, del equipo Daniela Darcourt, en el programa del lunes 1 de agosto. Tras interpretar “Bring me to life”, tema de la banda de rock Evanescence, el jurado del programa concurso no dudó en elogiar a los participantes.

“Yo amo las voces gruesas, potentes, poderosas. Yo no sabría qué hacer (a cuál de los dos elegir). Cantan muy bien los dos. Los felicito, chicos. Felizmente, no son de mi equipo”, expresó Eva Ayllón, quien se puso de pie tras la presentación de Astrid y Guscifer en “La voz Perú”. “Aquí va a pesar nada más el tema de la afinación, porque se le fue bastantes veces a uno de los dos, y creo que Daniela ha detectado quién es”, añadió Christian Yaipén.

“Sentí cositas de afinación por parte de los dos, pero (había) mucha energía y mucha entrega. Se les agradece muchísimo”, manifestó Noel Schajris. “Siento que esta canción fue como un anillo al dedo para que cada quien pueda demostrar sus virtudes. La voz de Guscifer es demasiado diferente, un color distinto, que va con esta canción increíblemente, al igual que Astrid. Siento que se complementan bien. Me gustaron mucho ambos, así que mucha suerte para los dos”, aportó Jonathan Moly, co-coach de Daniela Darcourt. Cuando Cristian Rivero le preguntó si tenía a un ganador, el cantante venezolano indicó: “Creo que mi opinión sería un poco impopular”.

Guscifer venció a Astrid Carolina

Daniela Darcourt se mostró confundida cuando Rivero le pidió que tome una decisión. Antes de elegir al participante que iría directo a los conciertos en vivo de “La voz Perú”, la salsera resaltó que Astrid y Guscifer tuvieron entradas majestuosas en su presentación y en el final los volvió a sentir compactos. “Viene a ser más difícil la decisión”, dijo.

“Por una cosa muy pequeña, he tomado esta decisión. Esta noche me acompaña en los conciertos en vivo la voz de… (pausa larga) La voz que me acompaña esta noche es la voz de Guscifer”, expresó Darcourt. “Estoy demasiado emocionado, estoy sin palabra. Podría haber sido cualquiera de los dos. Astrid es una excelente cantante. Todo el momento superó las expectativas”, expresó el ganador.

¿Por qué no salvaron a Astrid de la eliminación?

Daniela Darcourt se acercó a su pupila para pedirle que cuando tenga alguna presentación, no dude en invitarla. Mientras tanto, Cristian Rivero le dio unos segundos a Eva Ayllón, Noel Shajris y Christian Yaipén para que puedan ‘robar’ su voz.

Tras la presentación, decenas de usuarios de YouTube expresaron su malestar por la eliminación de Astrid Carolina. Para muchos, ella cantó mucho mejor que Guscifer. “Ya no será lo mismo sin Astrid. Ella debía ganar, qué injusticia”, “Astrid fue mucho más afinada en la interpretación; ella sostuvo casi todo el peso de la canción. Y me parece injusta su eliminación” y “¡Qué injusticia! Esa chica tiene mucho más talento que el otro, que solo hace ruidos”, escribieron algunos cibernautas.

Usuarios respaldan a Astrid tras ser eliminada por Daniela Darcourt. Foto: captura de YouTube/Latina

Usuarios respaldan a Astrid Carolina tras ser eliminada por Daniela Darcourt. Foto: captura de YouTube/Latina

Otros también mostraron su incomodidad porque ninguno del jurado utilizó el botón del ‘robo’ . “No entiendo con semejantes batallas de todos los entrenadores y no roban. Dejan ir voces muy buenas”, “Esta batalla merecía ‘robo’ definitivamente. Cualquiera que perdiera debió ser robado. Astrid y Guscifer merecían quedarse”, “No entiendo por qué no utilizan el ‘robo’”, “Me encantó la batalla, pero Astrid debió ser ‘robada’” y “La chica lo hizo increíble. ¿Pero por qué no la ‘robaron’?”.

¿Qué pasó en realidad?

En la etapa de las ‘batallas’, cada jurado de “La voz Perú” solo tiene una oportunidad para utilizar el botón de ‘robo’. Hasta la fecha, solo se sabe que Daniela Darcourt y Christian Yaipén han usado ese comodín, pero, cuando ocurrió la batalla de Astrid y Guscifer, ya todos los entrenadores habían ‘robado’ una voz de un equipo contrario.

A través de su cuenta de Instagram, la participante que sorprendió en su audición de “La voz Perú” con el tema “Numb” aseguró que, aunque hubiesen querido, ya ninguno de los entrenadores podía haber hecho uso de su comodín.